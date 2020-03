Irina Baeva enciende Instagram con sexy fotografía en bikini ¡Hot!

La actriz de origen ruso, Irina Baeva dejó sin aliento a sus seguidores en Instagram y varios internautas, tras publicar una de sus fotografías más sexys, en donde se puede observar a la actriz luciendo un diminuto bikini con el mar como escenario de fondo.

Aunque no es la primera vez que esta actriz rusa sorprende a sus seguidores en Instagram con su envidiable figura, no podemos negar que cada vez que comparte una imagen con alto contenido sensual, logra paralizar las redes sociales y esta ocasión no fue la excepción.

En esta imagen de Irina Baeva podemos ver a la actriz luciendo un diminuto bikini en tono azul turquesa y recostada en lo que parece ser una embarcación. Una fotografía que un par de horas había logrado miles de likes y cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

Irina Baeva conquista Instagram

Recordemos que esta actriz de origen ruso alcanzó la fama gracias a su participación en algunas telenovelas mexicanas, siendo su personaje de “Masha Siminova” en la telenovela “Soltero con hijas”, una de sus interpretaciones más recientes y populares.

Estre gran éxito la ha ayudado a posicionarse como una de las artistas con mayor influencia en redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram posee más de 2.5 millones de seguidores, quienes constantemente están al pendiente de las actividades de Baeva.

Los escándalos de Irina Baeva y Gabriel Soto

Cabe aclarar que Irina Baeva también estuvo envuelta en los peores escándalos al iniciar su relación con el actor Gabriel Soto, quien anteriormente estaba casado con Geraldine Bazán, quien acusó a Soto y Baeva de haberla violentado psicológicamente.

Este gran escándalo tuvo grandes repercusiones sobre la actriz, quien durante esos momentos se vio obligada a pausar sus redes sociales, debido a las grandes críticas y ataques que recibía por parte de los internautas. Sin embargo al día de hoy Irina Baeva goza de una vida feliz junto a su pareja Gabriel Soto.