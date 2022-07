Irina Baeva desea dar pláticas motivacionales para las mujeres

La actriz rusa Irina Baeva tuvo un encuentro con los medios, por lo que el programa de televisión “Sale el Sol” dio a conocer las recientes declaraciones de la prometida de Gabriel Soto, quien dio detalles sobre sus proyectos de trabajo, así como los planes de su boda con el galán de telenovelas.

Y es que, la actriz rusa de 29 años de edad reveló que desea retomar las pláticas motivaciones de “¡Arriba Eva” dirigido a mujeres, pero que esta vez estarán enfocadas en temas como el amor y los prejuicios sociales, para empoderar a las personas que han vivido situaciones complicadas y difíciles.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que en una ocasión la prometida de Gabriel fue tachada de payasa por su actitud con los medios, pero ahora se mostró accesible, incluso habló sobre aquellas supersticiones que surgen en las bodas con respecto al vestido de novia.

Irina Baeva desea retomar sus pláticas motivacionales

En la entrevista comentó: “Teníamos conferencias programadas, es un proyecto que a mí me emociona mucho, nada más que sí me gustaría que evolucione un poco también, y no se quede con lo que es…la idea original era convertirlo en una fundación”.

De igual forma la rusa piensa dar pláticas de superación, así como sobre el amor y prejuicios, pues luego de que se hizo público su romance con Soto, recibió duros comentarios en redes sociales: “Es un tema que seguimos sufriendo hasta el día de hoy”.

¿Qué pasó con Irina Baeva y Gabriel Soto?

Gabriel e Irina tienen planes de casarse

Los planes de boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva se han pospuesto por fuertes motivos, pues cancelaron su boda de manera repentina, ya que la familia de la actriz rusa no ha podido viajar a México, por lo que se ha cambiado de fecha, aunque la famosa no ha revelado cuándo será el enlace nupcial.

