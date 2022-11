Irina Baeva derrochó sensualidad al máximo en elegante vestido negro

El look de la actriz rusa dejó sin aliento a más de un caballero.

El día de ayer se llevó a cabo la Gala Hombres del Año 2022 de la revista GQ México en una casona histórica de la Colonia Juárez en la CDMX y contó con la presencia de grandes celebridades del mundo de la moda, la música, el cine, la televisión y la vida social. A este evento también asistió Irina Baeva, quien derrochó sensualidad con un elegante atuendo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz rusa compartió una serie de fotografías, en las cuales aparece modelando sobre la alfombra roja un diminuto y coqueto vestido negro, el cual combinó con unos guantes largos con los codos abullonados, joyería en tonos platas y unos elegantes zapatos de tacón.

La actriz rusa lució más hermosa que nunca en la Gala Hombres del Año 2022 de la revista GQ.

Como era de esperarse, la publicación de Irina Baeva en Instagram acaparó la atención de sus fans, quienes le dedicaron varios piropos. Recordemos que La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que ella es una de las mujeres más guapas de la farándula mexicana.

Su historia de amor con Gabriel Soto llegó a su fin

La pareja es perseguida por rumores de una ruptura amorosa desde hace varios meses.

Cabe destacar que esta sexy fotografía llega luego de que surgiera un rumor, el cual asegura que Irina Baeva y Gabriel Soto han puesto fin a su polémico romance. Sin embargo, se ha revelado que ella no quiere que su ruptura sea del conocimiento del público.

“Han pasado años y el público la sigue viendo con malos ojos, pues no le han perdonado que se entrometió entre Gabriel y Geraldine… A Irina no le ha sido fácil y tiene miedo de que al saberse su truene, no le den trabajo, teme que su carrera se acabe en México”, declaró una fuente cercana a la actriz en entrevista con la revista TVNotas.

¿Cómo llego Irina Baeva a México?

Pese a las críticas y polémicas, Irina goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales.

Tal vez no lo sepas pero Irina Baeva llegó a México en 2012 para cumplir su sueño de ser actriz, siendo ‘Muchacha Italiana Viene a Casarse’ su primera telenovela en Televisa. Al respecto de la diferencia de idiomas, ella confesó en el programa Hoy que aprendió a hablar español gracias a su gusto por el grupo RBD.

