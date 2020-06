Irina Baeva confiesa que se encuentra muy feliz de estar con Gabriel Soto

¡El amor siempre triunfa! A través de las redes sociales la actriz Irina Baeva se ha encargado de presumir en todo momento que su noviazgo con el actor Gabriel Soto va viento en popa y que ni las críticas que recibe por parte de sus detractores han podido acabar con su relación.

Su noviazgo inició hace más de un año en medio de varios escándalos debido a que Gabriel Soto se encontraba todavía casado con la actriz Geraldine Bazán, con quien procreó a dos hermosas niñas: Elisa Marie y Alexa Miranda.

Por esta razón es que Irina Baeva fue señalada de ser la culpable de la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán e incluso en varias ocasiones tuvo que salir a defenderse de las críticas de los internautas, quienes hasta la fecha la siguen acusando de ser una quitamaridos.

Irina Baeva confiesa que se encuentra muy feliz de estar con Gabriel Soto.

Irina Baeva no hace caso a las críticas

Irina Baeva señaló que en todas las historias hay dos versiones pero que no le han dado la oportunidad de contar cómo sucedieron las cosas en realidad, aunque esto no es algo que le preocupe a la actriz porque mencionó que no necesita que la gente le crean ya que solo ella y su pareja saben la verdad de su relación y eso le da un sentimiento de paz.

“Las cosas caen por su propio peso. Es enfocarnos en lo que realmente importa, estoy muy feliz en mi relación, estoy muy feliz con mi pareja”, declaró la famosa actriz al programa “Hoy”.

Cabe destacar que dicha entrevista fue realizada hace aproximadamente diez meses pero por alguna extraña razón ha vuelto a viralizarse en las redes sociales provocando que de nueva cuenta Irina Baeva y Gabriel Soto se vuelvan blancos de duras críticas aunque ya es bien sabido que eso es algo que a ambos no les afecta en lo absoluto.

Fotografías: Instagram