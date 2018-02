Irina Baeva confiesa lo que siente por Gabriel Soto

Después de tantos rumores sobre la relación que sostiene Irina Baeva con Gabriel Soto, la actriz decidió hablar al respecto de una vez por todas, para cerrar varias bocas. y confesó lo que siente por Gabriel Soto.

Durante el fin de semana, Baeva participó en el Carnaval de Mérida en Yucatán, donde fue cuestionada sobre las burlas de las que ha sido blanco debido a su nuevo cambio de look.

Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los rumores de su romance con Gabriel Soto y con el que trabajará en la obra “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”, esto fue lo que dijo:



Pues no hay nada que esconder, entonces realmente no me preocupo para nada, entonces por qué no voy a dar la cara, ¿sabes?. Soy una personabastante inteligente como para saber manejar este tipo de cosas, y te digo cuando no hay nada que esconder, no es nada complicado. Vamos a trabajarjuntos, ni modo que nos llevemos como perro y gato, ¿estás de acuerdo?”.