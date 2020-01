Irina Baeva con PLUMAS en los jeans luce ¿Mejor que Geraldine Bazán?

Irina Baeva con PLUMAS en los jeans luce ¿Mejor que Geraldine?

La actriz Irina Baeva ha vuelto a dejar claro que es una de las mujeres que impone su propia tendencia a la hora de vestirse y tal parece que en este 2020 esta iniciando muy bien con su estilo muy distinguido en las redes sociales.

Con 27 años de edad, Irina Baeva se propuso dejar el pasado atrás para disfrutar del romance con Gabriel Soto y mostrarse como una de las mejores mujeres del espectáculo mexicano, luego de tantas polémicas que la han rodeado.

Hay que recordar que no hace mucho Irina Baeva comentó al programa de “Venga la Alegría” que para este Año Nuevo le desea lo mejor a la ex esposa del actor, pues el 2019 fue un momento polémico tras la relación amorosa que surgió entre ella y el galán de las telenovelas.

Irina Baeva con PLUMAS en los jeans luce ¿Mejor que Geraldine?

El estilo con plumas de Irina Baeva

Ahora Irina Baeva, quien ha asegurado que no es ninguna quitamaridos, independientemente de todos los rumores en los que la hemos visto envuelta no puede pasar desapercibida y es que cada día da a notar que es una mujer con muchos estilo propio, ya que además la rusa es una mujer muy bella, no por nada la hemos visto en infinidad de portadas modelando.

Irina Baeva siempre se ha mostrado fashion, como lo ha hecho recientemente en su cuenta oficial de Instagram en donde lució una de las más recientes tendencias y lo ha hecho totalmente espectacular que se ha robado todas las miradas y los halagos.

Irina Baeva con PLUMAS en los jeans luce ¿Mejor que Geraldine?

TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Soto le será infiel a Irina Baeva en el 2020 por ésta extraña razón

Hay que destacar que la tendencia de este 2020, serán las plumas, en especial las plumas estilo vedette, que estarán a la orden del día es por eso que lució una ajustada blusa con escote de corazón, un blazer XL, que también está muy de moda con unos jeans aqua que se robaron la atención con las plumas al estilo vedette en las bastillas, azules y negras logrando que la actriz llegara a las mas de 40 mil reacciones.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.