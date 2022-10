Irina Baeva celebra su cumpleaños lejos de Gabriel Soto y sin mencionarlo

Gabriel Soto e Irina Baeva separados en el cumpleaños de la actriz.

Irina Baeva y Gabriel Soto aumentan los rumores de una posible separación y es que además de que el actor no estuvo presente en el cumpleaños de su prometida, la actriz tampoco lo mencionó en su largo mensaje publicado en redes.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el pasado 25 de octubre, Irina Baeva festejó su cumpleaños 30 en Nueva York y compartió parte de su celebración en redes sociales y a pesar de que presumió que se la pasó de maravilla el gran ausente fue Gabriel Soto.

Recordemos que Irina Baeva y Gabriel Soto se han visto involucrados en rumores de una posible separación desde hace un par de meses e incluso se ha especulado sobre posibles infidelidades.

Gabriel Soto ausente en el cumpleaños de Irina Baeva

Irina Baeva festejó su cumpleaños número 30.

Por medio de su cuenta de Instagram, Irina Beva compartió una larga reflexión para darle la bienvenida a sus 30 años y manifestó lo orgullosa que se siente de ella misma:

“Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy. And I’m so proud of myself. Del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido, y, sobre todo, con tantas cosas por delante” escribió.

De igual forma agradeció a las personas que la acompañaron para festejar su cumpleaños, y a las personas que le mandaron felicitaciones, como sus amigos y familia, sin embargo no mencionó a Gabriel Soto.

Irina Baeva en Instagram.

Por su parte, Gabriel Soto envió un mensaje de felicitación a su prometida, aunque generó gran polémica, pues muchos cibernautas consideraron que fue poco romántico.

"Que está vuelta al Sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona ya en unos días" escribió.

¿Qué pasó entre Gabriel Soto e Irina Baeva?

¿Qué se sabe de la presunta separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva?

Irina Baeva y Gabriel Soto tenían planes de boda, sin embargo debido a la pandemia y la dificultad que tiene la familia de la actriz de viajar, ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la ceremonia fue pospuesta hasta nuevo aviso.

Sin embargo, desde hace varios meses surgieron rumores de una separación e inclusive se especuló sobre una posible infidelidad por parte de la actriz Irina Baeva, misma que negó.

En diversas entrevistas, Irina Baeva y Gabriel Soto han asegurado que no existe una separación, sin embargo sus fanáticos han resaltado que en los últimos meses no se les ha visto muy unidos, tal como antes eran.

