Irina Baeva causa furor en Instagram al presumir sus atributos en pijama.

Empecemos esta nueva semana con toda la actitud! �� @aloyoga te regala 14 días de acceso gratis a sus clases y rutinas de ejercicio @alomoves, así que ya no hay pretextos para no hacer ejercicio! ✨�� #OmAtHome #mondaymotivation #stayhome

A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva) on Mar 30, 2020 at 10:46am PDT