Irina Baeva calla a los que critican su relación con Gabriel Soto

Irina así calla a quienes critican su relación con Gabriel

Desde hace ya varios meses a la actriz Irina Baeva, se le ha relacionado con el actor Gabriel Soto e incluso se le señaló de ser la tercera en discordia y ocasionante del divorcio del actor con Geraldine Bazán, por lo que todos la han criticado, y hoy calla a esas personas.

Hace unas semanas los rumores de su relación con Gabriel Soto se avivaron luego de que una revista especializada en espectáculos difundiera unas imágenes de la actriz llegando a Acapulco para pasar unos días al lado de Gabriel Soto y tras esto la actriz Irina Baeva, de 25 años de edad, deja su corazón al descubierto.

Después de que la revista de espectáculos publicó fotos de los días de descanso que Irina pasó junto a Gabriel Soto, de 42 años de edad, en Acapulco y de que un amigo del actor confirmara la relación, finalmente la intérprete habló al respecto.

La actriz, quien participó en la exitosa novela Me declaro culpable, fue cuestionada sobre aspectos de su vida personal que han generado rumores, por lo cual decidió hablar y callar bocas y aceptó que ya no le da importancia a los escándalos.

"Una persona pública siempre va a estar expuesta a que la gente la quiera o no, o a que les guste o no tu trabajo"

"Todo es un aprendizaje y un proceso, al principio te frustras, te sacas de onda, te deprimes, pero conforme pasa el tiempo lees lo que dicen de ti y te da risa, o ya no le das importancia. Es algo con lo que aprendes a vivir. Solo hay que tomar lo bueno: el cariño y el apoyo de la gente", declaró a la revista ¡Hola!

En la misma entrevista, irónicamente aceptó que una infidelidad es algo que la podría terminar rebasando, aunque tampoco se cierra a perdonar una situación así.

"Siempre he dicho que una de las cosas que no perdonaría es una infidelidad, pero nunca digas nunca. Hasta ahora no me ha tocado vivirlo, pero en una situación así, quizá hasta lo llegaría a perdonar. Si algún día me pasa ya les contaré”.

Cabe destacar que actualmente, la actriz rusa, Irina, se encuentra trabajando con Gabriel Soto en la obra “¿Por qué los Hombres Aman a las [email protected]#¢?”, donde también comparte créditos con Betty Monroe y por lo que seguramente se seguirá hablando de ellos.

