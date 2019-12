Irina Baeva asegura que ella no es ninguna QUITAMARIDOS

Irina Baeva de 27 años de edad, es una actriz y modelo rusa que ha cobrado renombre en el medio del espectáculo mexicano tras darse a conocer su participación en la nueva telenovela “Soltero con Hijas”, donde comparte créditos con su actual pareja Gabriel Soto y la famosa actriz Vanessa Guzmán.

Desafortunadamente Irina Baeva se encuentra en medio de un gran escándalo debido a su más reciente relación sentimental con el actor y cantante Gabriel Soto, quien antes de la modelo estuvo casado con la actriz Geraldine Bazán y con quien los rumores aseguran que le fue infiel.

Tras un duro enfrentamiento de dimes y diretes con Geraldine Bazán, se sabe que Irina Baeva fue constantemente acosada por los fans de la actriz y recibía a diario en sus redes sociales una gran cantidad de insultos y reclamos por andar con Gabriel Soto a pocas semanas de darse a conocer la separación de estos dos famosos.

Irina Baeva se ha enfrentado a varios ataques cibernéticos de fans de Geraldine Bazán.

YO NO SOY UNA QUITAMARIDOS, DICE IRINA BAEVA

Irina Baeva tuvo una reciente entrevista con la periodista Karla Iberia Sánchez y en ese espacio aprovecho para hablar de la terrible situación que pasa desde el primer instante en que se hizo pública su relación sentimental con el actor Gabriel Soto.

"¿Uno quita al marido? nadie quita nada", dijo Irina Baeva ante las acusaciones que aseguran que ella es una quitamaridos.

Esta situación empeoró cuando Geraldine Bazán dio a conocer en las redes sociales la supuesta infidelidad que su ex-esposo Gabriel Soto tuvo con Irina Baeva, pero la modelo dijo que no le molesta porque tiene el apoyo de su pareja y que lo único que pide es que la gente y los medios la respeten porque antes que nada ella es mujer.

"Vale no conocer, podemos no querer, que no nos guste pero siempre es con respeto, el ser humano merece respeto y dignidad, yo trato bien hasta que te conozca, ya cuando te conozco ya puedo hacer una opinión", finalizó la modelo y actriz.

