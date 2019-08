Irina Baeva OLVIDA a Gabriel Soto en su viaje a Rusia

Irina Baeva luego de pasar unas románticas vacaciones junto a su novio Gabriel Soto en playas del Caribe Mexicano, la actriz decidió viajar hasta Rusia para visitar a su familia, pero, el famoso no pudo acompañarla.

La actriz rusa a través de las redes sociales compartió algunos de los recorridos que hizo junto a su familia y en sus historias de Instagram cautivó a sus fieles admiradores al hablar en otro idioma dejando más enamorados a sus fans.

Cabe mencionar que Baeva decidió separarse de su familia para cumplir su sueño de ser actriz, y durante sus participaciones en los melodramas de Televisa ha cautivado al público con los personajes que ha interpretado.

La famosa estuvo muy feliz y emocionada de estar nuevamente en casa y en sus historias de Instagram compartió algunas de las actividades que hizo junto a sus sobrinos, la actriz aprovechó para disfrutar de unas ricas hamburguesas.

Gabriel Soto no pudo estar con ella para poder conocer a los papás de la actriz. Aunque el actor tal parece que ha estado muy triste tras la ausencia de su novia, pues en redes sociales le ha escrito lo mucho que la extraña.

Cabe mencionar que el actor ha estado enfocándose en sus proyectos de trabajo, pues muy pronto volverá a las telenovelas con "Soltero con hijas" producido por Juan Osorio, pues como recordamos estuvo en el melodrama "Mi marido tiene más familia".

Y es que el mensaje que le escribió el famoso actor a su novia Irina Baeva, tal parece que a la rusa no le ha importado, pues no contestó el cometario que escribió el ex de Geraldine Bazán.

