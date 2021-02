Irina Baeva ¿Es adoptada? esto dijo la actriz rusa al respecto

Como te hemos informado con anterioridad en La Verdad Noticias, la actriz de origen ruso, Irina Baeva, estuvo de invitada en el programa de Yordi Rosado, en donde reveló detalles de su familia, desde el momento de su nacimiento, y hasta su polemico romance con Gabriel Soto, con quien de hecho ya se va a casar.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención durante la entrevista, fue el de su supuesta adopción, pues la famosa dijo que, cuando era niña, veía en su casa fotografías de su hermana cuando era una bebé, mientras que de ella solo habían fotos de los 3 años para arriba.

Según lo revelado por la actual pareja de Gabriel Soto, toda su infancia le reclamó a su mamá que ella era adoptada, y hasta intentó buscar documentos que lo probaran, pero nunca los encontró.

Después de estar harta de sospechar sobre si era adoptada o no, Irina Baeva finalmente fue a preguntarle a su mamá si ella era una niña adoptada, por lo que la señora le dio una explicación muy lógica de la falta de sus fotos.

“Le preguntaba a mi mamá ‘¿por qué no tengo fotos de bebé?’, y mi mamá me decía ‘lo que pasa es que cuando nació tu hermana vivíamos en una ciudad grande donde podíamos revelar las fotos y cuando tú naciste, no teníamos dónde, por eso no tienes’”.