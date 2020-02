Irina Baeva DESMIENTE rumores de separación de Gabriel Soto con TIERNA dedicatoria

Todos los haters de la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto, deben sentirse furiosos y decepcionados de que el noviazgo no esté en crisis como presuntamente se rumoró. Y es que desde hace unos días, comenzaron a especular que el romance entre Irina y Gabriel estaba en la cuerda floja porque supuestamente la actriz de origen ruso de 27 años, no quiere que Gabriel Soto de 44 años, tenga relación alguna con su ex esposa Geraldine Bazán.

Pese a esto, la actriz Irina Baeva ha decidido callar los rumores de su separación enviándole una tierna dedicatoria a su novio Gabriel Soto. Pero las románticas palabras que ha usado no provienen de ella, sino del más reciente éxito del cantante Ricky Martin. Puesto que Irina le dedicó a Soto a través de sus historias de Instagram la canción “Tiburones”, escribiéndole “Te amo” al actor.

Inmediatamente Gabriel Soto respondió la tierna dedicatoria que le hizo su novia de 27 años escribiéndole también “te amo” y “Qué afortunado soy”. Ante esta publicación, ambos actores están desmintiendo que están por separarse, aunque los conflictos por la actriz Geraldine Bazán continúen.

Gabriel Soto le respondió a Irina Baeva en Instagram

Irina Baeva y Gabriel Soto aún no tienen planes de matrimonio

Así como se rumoró que habría separación, también dijeron que Irina y Gabriel llegarían pronto al altar para consolidar su noviazgo de varios meses. Sin embargo, hasta ahora todo ha quedado en rumores, puesto que aún no han confirmado planes de boda.

Asimismo, el actor Gabriel Soto aún no ha terminado bien su relación con Geraldine Bazán, ya que aunque llevan tiempo divorciados, deben seguir frecuentando por sus dos hijas que tienen en común; situación que enoja mucho a Irina Baeva quien no tiene una buena relación con la ex de su actual novio, por ser ella la tercera en discordia del ex matrimonio.

Pero la que ha dicho que no quiere seguir estando entre Soto y Baeva, es la misma Geraldine, ya no quiere que ni sus hijas ni ella, se vean envueltas en ese polémico romance.

