Irán Castillo se cae en pleno show y descubren su "playback"

Durante su participación en el concierto 90s Pop Tour, la cantante Irán Castillo sufrió una caída mientras interpretaba el tema “Pensando en esa chica” junto a Darío Moscatelli del grupo The Sacados. https://www.youtube.com/watch?v=oyR81GDpJ-E A pesar de preocupar a los asistentes del concierto en el Acrópolis Puebla por este tropezón que la llevo al suelo, lo que más llamó la atención fue que nunca se escuchó que la cantante gritara, se quejara o titubeará durante el tema, por lo que la acusaron de hacer playback. https://www.facebook.com/laverdadenlinea/videos/1069521863151585/ Luego de que el video comenzara a circular en redes sociales y de que muchos aplaudieran el profesionalismo de Castillo al levantarse inmediatamente y seguir con la canción, otros no dudan en cuestionarla a ella y al productor del concepto, Ari Borovoy, de que se esté utilizado playback en sus conciertos. “@alekx_04: “?? El 'JuanGabrielazo' que se acomodó Irán Castillo evidenció (más) el playback en el 90's Pop Tour”. https://twitter.com/alekx_04/status/917445455025491971 “@pirujiux: “Que pena que con años de trayectoria y haciendo playback @IranCastilloCom, y lamentablemente la falta de profesionalismo de @ARIBOROVOY”. https://twitter.com/pirujiux/status/917090874856632320 “@boropezacanto: De lo único q debería de preocuparse Irán Castillo es d los moretones y d su orgullo x bochornosa caída pública. Lo del playback ya sabíamos!”. https://twitter.com/boropezacanto/status/917448646357950464 Son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales sobre el penoso incidente del que Irán ha preferido no dar respuesta.

