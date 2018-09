"Íosa", el nostálgico tributo de The Cranberries a Dolores O´Riordan(VIDEO)

"Íosa" el nostalgico tributo de The Cranberries a Dolores O´Riordan(VIDEO)

The Cranberries ha estrenado “Íosa”, el primer tema con la voz de Dolores O’Riordan que se comparte al público tras su lamentable fallecimiento, es un material inédito que fue grabado durante las sesiones provenientes de su primer disco de estudio, "Everybody else is doing it, so why can’t we?

The Cranberries

La inigualable voz de Dolores O´Riordan sobresale en el track inédito que será parte la edición del 25 aniversario del debut del álbum “¿Everybody else is doing it, so why can’t we?”, que hasta el momento no tiene fecha de estreno.

Anteriormente la banda había anunciado que el álbum estaría listo para 19 de octubre, pero se retrasó por la muerte de Dolores O´Riordan, por lo que ahora la banda planea que el disco sea póstumo a la vocalista, siendo así "Íosa" el primer contenido inédito que se ha podido escuchar de este box set que ha estado planeado desde finales del año pasado.

El box set de The Cranberries estará de lujo

El box set contendrá una docena de B-Sides, un EP inédito y demos de todas las canciones que lo conforman en su versión original. Además de ello se incluirán las versiones de radio de los sencillos y un disco en vivo titulado "Live at Cork Rock".

Álbum listo para principios del 2019

El álbum se espera que esté terminado para inicios del 2019 y planea ser un gran tributo para Dolores O´Riordan.