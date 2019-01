Invitan al 1er Encuentro de periodismo cultural y Literatura de No Ficción

La realización de este encuentro, dentro del marco del Mérida Fest 2019, vendría a reavivar la discusión y el análisis en torno a la literatura de no ficción, que es aquella expresión realista emparentada con el periodismo, que no es otra cosa que el acontecer histórico y cotidiano narrado de una manera literaria, a través de sendas crónicas, ensayos y reportajes. El objetivo es que dichas expresiones periodísticas y literarias estén en boca del público local y nacional al realizar por primera vez en Yucatán un encuentro de este tipo, lo que vendría a posicionar a Mérida no sólo como capital cultural sino como epicentro de las letras del sureste mexicano.

El encuentro, organizado por el periodista Ricardo Tatto, comprenderá dos días de actividades con duración de 5 horas cada uno, presentando en cada día mesas panel, presentaciones de libros y conferencias magistrales impartidas por Rogelio Villarreal (Guadalajara) y Leonardo Tarifeño (Buenos Aires, Argentina), periodistas y escritores de renombre nacional, ya que se pretende propiciar un intercambio y un diálogo con el talento local.

El promotor cultural Ricardo Tatto.

Rogelio Villarreal es periodista cultural y editor de Revista Replicante y Leonardo Tarifeño es escritor y cronista publicado nacional e internacionalmente, con libros publicados en las editoriales El salario del miedo y Almadía, entre otras. A la par de los invitados nacionales, también participarán connotadas figuras del periodismo local, como María Teresa Mézquita, Luis Roberto Castrillón, Rosely Quijano, Guadalupe Gerónimo Salaya y Ricardo E. Tatto, organizador del evento. La entrada a las dos jornadas de actividades será totalmente gratuita.

Leonardo Tarifeño y Rogelio Villarreal.

La iniciativa forma parte de las actividades de promoción y gestión cultural emanadas de la revista Soma, Arte y Cultura, la publicación más relevante sobre dichos temas en Yucatán y de la Red Literaria del Sureste, agrupación encaminada a la difusión literaria.

Pueden encontrar más información en [email protected] y www.yucatancultura.com

Ricardo D. Pat