Invitan a la Noche de bomba y plena con el Colectivo Manigua

Este interesante evento donde habrá comida, bebidas, y ritmos que harán moverse a todos los asistentes a través de la noche tendrá lugar en el local de The Center for Language and Culture, ubicado en la calle 26 No. 99 B, entre 19 y 21, de la ciudad de Mérida.

Charly Barbera, percusionista y director del Colectivo Manigua, dijo a Grupo Editorial La Verdad que trae una nueva propuesta musical a Yucatán con arreglos de Bombas y Plenas Puertorriqueñas, tanto como sus composiciones, incluyen matices de la música local, añadió que también se combinan otros géneros como la Rumba Cubana, la Salve Dominicana, el Rock y el Jazz.

El grupo está compuesto por Anakaren Rodríguez Pasos, Mauricio Moctezuma, Ismael Nabte, y Emiliano Buenfil, más algunos invitados especiales que siempre se suman en sus presentaciones contribuyendo al sonido del Colectivo. El cover de entrada será de 50 pesos.

por medio del juego teatral generan en los niños el interés por la representación escénica

Además, The Center for Language and Culture, tiene preparado otros interesantes eventos que también tendrán verificativo en su local, como por ejemplo el proyecto ‘Historias que navegan: Taller de teatro e historias para niñ@s' que tendrá verificativo el jueves 29 a las 16:30 horas, donde por medio del juego teatral y creativo provocaremos en los niños el interés por la representación escénica y el arte del performance. Exploraremos las diferentes posibilidades que tenemos con el cuerpo, la voz y los objetos para expresarnos, contar historias y crear imágenes. Asimismo, desarrollarán en los participantes las habilidades creativas, expresivas, de improvisación, seguridad y confianza en sí mismos.

Ricardo D. Pat