Invitan a Yalitza Aparicio a formar parte de la Academia de Hollywood

¡Un nuevo logro! Yalitza Aparicio se ha convertido en tendencia de las redes sociales luego de que se anunciara que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la ha invitado, junto a otros mexicanos, a formar parte de esta institución que año tras año organiza la ceremonia de los Premios Oscar.

Hace casi dos años se daba a conocer el debut de Yalitza Aparicio dentro de la industria cinematográfica con ‘Roma’, película producida por Alfonso Cuarón, mismo que fue muy sonado en todo el mundo debido a que su talentosa actuación como Cleo le permitió ganar una nominación al Oscar dentro de la categoría a Mejor Actriz, terna que se disputaba con grandes celebridades como Glenn Close, Lady Gaga, Melissa McCarthy y Olivia Colman, siendo esta última la absoluta ganadora.

Pero esta situación no significó el fin de la carrera como actriz de la mexicana, pues es bien sabido que a partir de su nominación al Oscar ha estado recibiendo diversas oportunidades dentro de la industria cinematográfica e incluso ya cuenta con una columna dentro del The New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo.

Yalitza Aparicio llegó hasta los Premios Oscar por su actuación en Roma.

La Academia está en busca ser más inclusiva

Este martes se ha dado a conocer que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha invitado a 800 personalidades para que formen parte de la asociación, entre ellos se destaca la presencia de Yalitza Aparicio y once mexicanos más que destacan por su labor en la industria del cine en nuestro país.

La lista que la Academia de Hollywood presentó este año cuenta con la presencia de Yalitza Aparicio y doce mexicanos más donde destacan los directores Felipe Cazals y Luis Estrada; los maquilladores Mari Paz Robles y David Ruíz Gameros y, Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Te puede interesar: Aquí vivía Yalitza Aparicio antes de ser famosa

Roma fue una película producida por Alfonso Cuarón.

Dicha invitación ha sido posible gracias a la nominación en la categoría de Mejor Actriz que obtuvo en la ceremonia del 2018, lo que convierte a Yalitza Aparicio en la primera mujer de origen indígena en formar parte de esta lista, que de aceptar, podrá emitir un voto que ayude a elegir a los ganadores de la próxima edición de los Premios Oscar.

Fotografías: Twitter