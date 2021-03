Invincible: Todo lo que debes saber de la nueva serie de superhéroes de Amazon

Invincible es la nueva serie de superhéroes de la que todos están hablando, la cual nos trajo una de las historias más entretenidas, misteriosas y violentas de este género, llegando con una versión animada a través de Amazon Prime la cual se estrenó el 26 de marzo con tres episodios iniciales.

Puede que pienses que esta serie solo se trata de una más para aprovechar la popularidad del género de superhéroes gracias a Marvel y DC Comics, pero esta increíble historia existe desde el año 2003 y finalmente obtuvo su propia serie tras 14 años en publicaciones impresas.

A continuación te hablaremos un poco de esta peculiar serie y todo lo que tienes que saber sobre la historia de sus personajes, por lo que si no estás familiarizado con los cómics o la serie en general, esta nota te servirá muchísimo para poder disfrutar este emocionante show animado de superhéroes.

La historia de Invincible de los cómics a Amazon

La serie ya está disponible en Amazon Prime

Antes que nada te hablaremos sobre la historia original y su protagonista, un joven llamado Mark Grayson, quien hizo su primera aparición en el número #102 del cómic de Savage Dragon en el mes de agosto del año 2002, y ganó mucha popularidad en poco tiempo.

En el mes de enero del año 2003, Invincible consiguió su propia serie de cómics, la cual fue publicada por la editorial Image Comics, donde nos contaba la historia de Mark Grayson, un joven sin poderes que es hijo de Omni-Man, el héroe más poderoso de todo el planeta.

Esta historia fue creada por el famoso escritor Robert Kirkman, autor de otras obras como ‘The Walking Dead’, por lo que al igual que su trabajo anterior, este cómic estuvo lleno de acción, violencia y sátiras burlándose del mundo de los cómics más conocidos.

Invincible es muy similar a otras series de compañías como Marvel o DC Comics, con la diferencia de que el nivel de violencia que contiene es algo que nunca se vería en las páginas de esas empresas, algo que sí sucedió con este, ya que Image Comics le dio gran libertad a su autor para plasmar su historia.

En el mes de octubre de 2020, Amazon lanzó el primer teaser de la popular serie, el cual no causó demasiado impacto debido a que los suscriptores no conocían absolutamente nada de la historia, como sucedió con ‘The Boys’, otra serie basada en cómics, y solo bastó el primer episodio para que Invincible consiguiera un impacto internacional.

La serie que tendrá estrenos semanales, debutó en Amazon este 26 de marzo con tres episodios iniciales, los cuales generaron un gran impacto y calificaciones muy altas en sitios de críticas, ya que a pesar de ser una serie animada, está dirigida exclusivamente a adultos.

Invincible cuenta una oscura historia de Superman

Omni-Man es cómo sería Superman como un villano

La trama principal de Invincible es contar cómo sería la vida del hijo de Superman, en este caso Mark Grayson, una trama que aunque había sido explicada en algunas ocasiones, en este cómic nos da una historia más detallada de cómo sería en realidad ser el hijo de un alien.

Asimismo, Omni-Man es el claro ejemplo de qué pasaría en el mundo si Superman no hubiera llegado a la tierra para protegerla, pues con sus increíbles poderes, no habría nadie capaz de hacerle frente y podría conquistar el planeta con relativa facilidad, algo que intenta hacer el villano.

Tomando en cuenta a los héroes, en la mayoría de las historias, estos nunca mueren a pesar de que se enfrenten a situaciones que los pongan al borde de la muerte, algo que no sucede en Invincible, pues nos da un ejemplo de que no importa qué tan impresionantes sean los poderes de los héroes, tampoco pueden salvarse de la muerte.

Desde su lanzamiento, Invincible demostró ser un cómic bastante innovador, ya que aunque tomó inspiración de historias ya existentes, su trama refrescó el mundo del cómic con su desarrollo, siendo nominada a galardonados premios como el Eisner.

La conexión de Invincible y The Walking Dead

El elenco de The Walking Dead le da voz a los personajes de Invincible

The Walking Dead tiene una fuerte presencia en Invincible, uno de los grupos principales del show, llamados ‘Los guardianes del globo’, son interpretados por los mismos actores que forman parte del elenco de la serie de AMC.

Invincible: Iniciaremos con Mark Grayson, el protagonista de la serie, cuya voz está a cargo de Steven Yeun, el actor que le dio vida a Glenn Rhee, uno de los personajes más queridos de The Walking Dead.

War Woman: Una de las líderes y fundadoras de los guardianes, teniendo la voz de Lauren Cohan, actriz que interpreta a Maggie Greene / Rhee en la serie.

Darkwing: El segundo fundador del equipo y el ‘Batman’ de los guardianes, cuya voz está a cargo del actor Lennie James, actor que interpreta a Morgan Jones en The Walking Dead y Fear The Walking Dead.

Green Ghost: Esta heroína que tiene la habilidad de cambiar la densidad de su cuerpo tiene la voz de Sonequa Martin-Green, a quien conocimos como Sasha Williams en la serie.

Martian Man: La voz de este héroe está a cargo del actor Chad L. Coleman, quien interpretó a Tyreese Williams en The Walking Dead.

Red Rush: El flash de este equipo está interpretado en voz por el famoso actor Michael Cudlitz, quien le dio vida a Abraham Ford en The Walking Dead.

Immortal y Aquarius: Este personaje con una apariencia similar a la de Wolverine y el otro con un aspecto de pez humanoide son interpretados por el actor Ross Marquand, quien le dio vida a Aaron en la serie.

Black Samson: Aunque este héroe fue expulsado de los guardianes, fue un miembro, y el actor Khary Payton le da voz, a quien conocimos como King Ezekiel en la serie, además de que es el actor de voz recurrente para Cyborg en DC Comics.

Los personajes de Invincible en la serie animada

Invincible: Todo lo que debes saber de la nueva serie de superhéroes de Amazon

En su adaptación a serie animada junta a Amazon, Invincible mantuvo su alineación original, sin embargo se realizaron algunos cambios menores en los personajes, pero la versión del cómic se mantuvo intacta en la serie, y a continuación te hablaremos un poco de los personajes principales de la serie.

Esta serie de Amazon incluye todo lo necesario para que se desenvuelva un entorno idéntico a los cómics en el mundo de los superhéroes, ya que incluye a los héroes, villanos, extraterrestres, agentes del gobierno, traidores y razas antiguas, algo que nunca falta en estas historias.

Asimismo, al ser ajena a Marvel o DC Cómics, la mayoría de los personajes de Invincible son una parodia/homenaje a héroes de otras casas editoriales, con la diferencia de que poseen un sentido más desarrollado de realismo y se desempeñan como lo harían si tuvieran poderes en el mundo real con las ventajas y desventajas que conlleva.

Mark Grayson, el protagonista de la serie

Este personaje es el protagonista de la serie

La historia se centra principalmente en Mark Grayson, un adolescente sin ningún tipo de talento que trata de encontrar su lugar en el mundo, siendo minimizado por la sombra de su padre Omni-Man, el héroe más poderoso de su mundo.

Cuando Mark cumple siete años, su padre, Nolan Grayson le revela que proviene de otro planeta y es un ser de la raza Viltrumite, quienes poseen increíbles habilidades similares a las que tiene Superman, y le advierte a su hijo que muchas cosas cambiarán cuando despierte sus poderes.

A pesar de esto, los poderes de Mark parecen nunca llegar, pues incluso se había rendido y creyó que no tendría poderes, hasta que cuando cumplió 17 años, un día mientras trabajaba despertó por primera vez sus habilidades, siendo la primera la súper fuerza.

Conforme pasaban los días, Mark Grayson conseguía dominar más sus poderes, entre los que se incluían súper fuerza, vuelo, velocidad aumentada, regeneración e invulnerabilidad, teniendo las mismas habilidades de su padre a un rango menor ya que es mitad humano.

Con la ayuda de Omni-Man, Mark comienza a entrenar para poder tener un control absoluto de sus poderes, emocionado porque al fin podrá ser un héroe como su padre, quien incluso lo lleva a elegir su traje, llamándose a sí mismo ‘Invincible’.

Omni-Man, el héroe y villano de Invincible

Omni-Man es el villano y padre del protagonista

Nolan Grayson, mejor conocido como Omni-Man es la versión de Superman de Invincible, pues al igual que el famoso héroe de DC Cómics, proviene de otro planeta y llegó a la tierra para protegerla con sus increíbles habilidades, que lo hacen el héroe más poderoso del planeta.

Tanto en la serie como en el cómic, sólo toma unos cuantos capítulos para darse cuenta que Omni-Man no es el héroe que dice ser, pues tiene una actitud bastante violenta y está en una misión secreta para dominar la tierra.

Cuando le revela la verdad a su hijo, le cuenta que los habitantes del planeta Viltrum viajan a planetas lejanos para convertirse en sus protectores contra amenazas espaciales, siendo esta la razón por la cual llegó a la tierra.

Omni-Man posee las mismas habilidades que Invincible, solo que a un nivel mayor ya que es un viltrumite puro, por lo que se volvió imparable cuando decidió asesinar al grupo de héroes conocido como ‘Los guardianes del globo’, los cuales son ‘La liga de la justicia de ese mundo’.

Tras cometer el múltiple asesinato, un misterio sobre el crimen se genera, y en los cómics (ALERTA DE SPOILER) se revela que Omni-Man mató a todos los guardianes del globo como parte de un plan de su planeta Viltrum para apoderarse de la tierra, por lo que su misión de protegerla, era una farsa.

Los guardianes del globo: La parodia de la liga de la justicia

Este grupo de héroes está basado en la Justice League

Este grupo de superhéroes es la defensa principal de la tierra contra las amenazas del planeta y el espacio, estando inspirados casi al 100% en los miembros de la liga de la justicia de DC Comics, uno de los equipos de héroes más famosos de todos los tiempos.

Darkwing: La versión de Batman del grupo, es uno de los fundadores del grupo, y al igual que el héroe de DC no tiene poderes, pero sí un gran entrenamiento y artilugios, además de ser el benefactor principal del equipo.

War Woman: La otra fundadora del grupo, siendo una guerrera antigua, al igual que Wonder Woman, posee una impresionante fuerza y habilidades que aprendió durante milenios.

Red Rush: El flash de los guardianes, teniendo un traje similar, y su habilidad principal, la súper velocidad.

The Immortal: Como su nombre lo dice, es inmortal, siendo el líder de los guardianes del globo, está basado en Superman, aunque tiene una apariencia muy similar a la de Wolverine.

Martian Man: Inspirado en Martian Manhunter, este héroe tiene como única diferencia su color, ya que es amarillo en comparación a su contraparte de DC, tienen las mismas habilidades.

Green Ghost: Esta heroína fue la segunda en tomar el manto, teniendo las habilidades de un fantasma y otras que revelan que está inspirada en el poderoso Green Lantern de DC.

Aquarius: La versión de Aquaman del equipo, con una diferencia abismal, ya que aunque también es rey de Atlantis, no posee aspecto humano, sino una mezcla humanoide de pez.

Black Samson: Este héroe está basado parcialmente en el ‘Doc Samson’ de Marvel, quien es un psiquiatra para los héroes y aparece constantemente junto a Hulk… fue expulsado de los guardianes del globo al perder sus poderes en una misión.

La conexión de Invincible con otros héroes

La inspiración de los personajes no sólo viene de DC Comics, sino también de Marvel

Aunque el mismo Robert Kirkman ha expresado que se inspiró en algunos héroes de DC Comics y Marvel para la creación de su historia, en más de una ocasión presentó situaciones realistas que los personajes de dichas editoriales no experimentarían en sus historias originales.

La inspiración más obvia es la de la liga de la justicia, ya que como te comentamos antes, los miembros de los guardianes del globo están enteramente inspirados por el equipo de DC, así como el grupo Teen Team, que está basado en los jóvenes titanes, y al igual que en la liga de la justicia, ellos toman el mando del grupo cuando los héroes principales faltan.

Por otro lado, también incluyen personajes de Marvel, aunque a una escala menor, como es el caso de Black Samson, o el mismo Omni-Man, quien es comparado con J. Jonah Jameson, el director del Daily Bugle y uno de los personajes que más odia a Spider-Man, ya que tiene un rostro bastante similar, aunque los poderes se basan en Superman.

El grupo del gobierno liderado por Cecil Steadman es una clara referencia a S.H.I.E.L.D en Marvel, ya que son la asociación que apoya a los héroes e incluso el líder tiene heridas en el rostro, que serían la versión del ojo que le falta a Nick Fury, el director de dicha organización ligada a los vengadores.

Los famosos que participan en Invincible

Invincible tiene un amplio catálogo de actores de doblaje reconocidos

J.K. Simmons le da voz a Omni-Man, siendo este comparado con J. Jonah Jameson por su aspecto, personaje que el actor interpretó en las primeras películas de Spider-Man de la saga de Sam Raimi.

Seth Rogen es un fanático de los cómics, y ha participado en populares series basadas en estos, como ‘Preacher’, y aunque siempre participa como productor ejecutivo o director, en esta ocasión fue actor de doblaje, dándole voz al extraterrestre Allen.

Jason Mantzoukas: Este actor es reconocido por sus papeles en comedias como Brooklyn nine-nine o Jay Bilzerian en la comedia de Netflix Big Mouth, en el caso de Invincible de la voz del héroe conocido como Rex-Plode.

Zazie Beetz: Esta famosa actriz es quien interpreta a Amber, la chica con la que Mark Grayson comienza a salir, siendo quien le dio vida a Domino en la segunda entrega de Deadpool.

Ezra Miller: El actor del momento gracias a su papel como Flash en Justice League será quien le dará voz a D.A. Sinclair, un villano científico que veremos más adelante en la serie.

Mark Hamill: Este legendario actor conocido por sus papeles en franquicias como Star Wars, y por darle voz a The Joker, le da voz a Art Rosenbaum, el hombre que le da su primer traje a Invincible y ayuda constantemente a Omni-Man.

Clancy Brown: Interpreta a Damien Darkblood en la serie, y es conocido por sus papeles en series como Lost, además de interpretar a Surtur en Thor: Ragnarok, y darle voz a Lex Luthor en DC Comics.

Jon Hamm: El famoso actor mundialmente reconocido por su papel como Donald Draper en la serie Mad Men, se encarga de darle voz a Steve, un guardia de la casa blanca… un papel bastante pequeño para un actor de su talla.

Image Comics, la editorial que lanzó Invincible

Image Comics distribuye la serie de Invincible desde 2003

Al escuchar la palabra cómics se nos viene a la mente Marvel y DC Comics, sin embargo existen otras casas editoriales que han lanzado algunos cómics igual o incluso más exitosos que las dos principales, siendo en este caso Invincible el ejemplo perfecto de esto, incluso el símbolo del héroe es similar al de la editorial.

Es una editorial relativamente nueva, pues fue fundada en 1992, y lo que la destaca de la competencia es que no se centran tanto en las historias de superhéroes, sino que eligen novelas gráficas de reconocidos autores o cómics con otras tramas.

Entre los pocos cómics de superhéroes que Image Comics tiene se encuentra Invincible, el cual no tuvo la recepción esperada durante sus primeros números, pero conforme la historia iba avanzando comenzó a ganar popularidad y se volvió uno de sus mejores títulos.

The Walking Dead: La serie de zombies por excelencia, fue lanzada en el año 2003 y fue escrita por Robert Kirkman, consiguiendo su propia serie en el año 2010, y hasta ese entonces muchos no sabían que la historia estaba basada en un cómic.

Spawn: Uno de los personajes más famosos en el género de superhéroes, y a pesar de que no ha tenido tanta presencia en pantalla, ocupa el puesto 36 en el ranking de los superhéroes más famosos de todos los tiempos, fue creado por Todd McFarlane, el autor de Venom en Marvel, y tuvo una película en el año 1997.

Invincible en el mundo del cine

La película de Invincible se encuentra en proceso

A pesar de que la serie apenas tiene unos días de estrenarse en Amazon prime, Invincible planeaba llegar a la pantalla desde el 2017, pues el 4 de abril de ese año, la casa productora Point Grey Pictures y Skybound Entertaiment anunciaron que estaban en conversaciones para una película.

Este filme estaría a cargo de Seth Rogen y Evan Goldberg como directores, y Universal Pictures se encargaría de distribuir la película, misma en la que el creador de la serie Robert Kirkman también participa, siendo él mismo quien confirmó su participación en el proyecto en enero de 2021.

Por otro lado, no se sabe si la película sería una versión animada o live action, ya que se tenían muy pocas esperanzas debido a su poca popularidad en la cultura general y se temía su cancelación, pero gracias al éxito de la serie de Amazon, podríamos tener noticias de la película muy pronto.

Datos curiosos sobre Invincible

Invincible ha aparecido en varias películas y series

Esta serie ha tenido mucha influencia en otros proyectos de la televisión, mismos que habían sido pasados por alto por la mayoría, a excepción de los conocedores de la versión original del cómic, pues los personajes han tenido varios cameos en otras películas y series.

En el episodio 8 de la temporada 6 de The Walking Dead nos muestran una toma de la habitación de Sam Anderson, donde se pueden ver cuatro figuras de acción de Omni-Man, Allen el alien, Atom Eve y por supuesto Invincible, además de que Carl y los otros niños leen cómics de Invincible.

Simon Pegg porta una camiseta de Invincible interpretando a Graeme Willy, además de que cómics del héroe aparecen en la tienda de cómics que visitan, además de que Robert Kirkman y Cory Walker, creadores de la serie, así como Ryan Ottley, el artista, tienen cameos en Paul como los guardaespaldas de ‘El grandote’.

En el episodio de ‘King of the hill’ llamado ‘Behind the closed doors’, el personaje de Bobby aparece leyendo un cómic llamado Unvincible, con una portada muy similar al primer número de la historia original, además que en otro capítulo, Buck Strickland aparece jugando con una figura de acción del héroe Invincible.

