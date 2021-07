Investigación revela que Britney Spears habló al 911 antes de su testimonio

El sábado 3 de julio, The New Yorker informó que la estrella del pop Britney Spears supuestamente llamó al 911 la noche antes de su audiencia en la corte, en la que dio un testimonio explosivo el miércoles 23 de junio.

Según el artículo, que fue escrito por Ronan Farrow y Jia Tolentino , una persona cercana a Britney, así como agentes de la ley en el condado de Ventura, California, le dijo al medio que el músico "llamó al 911 para reportarse como víctima de abuso por tutela".

Además, People confirmó que se llamó al Departamento del Sheriff del condado de Ventura antes de la audiencia de Britney, indicando que los registros policiales muestran que las autoridades "llegaron a su casa según su solicitud".

The New Yorker señaló que, si bien California generalmente permite que el público acceda a las llamadas de emergencia, el condado selló los registros del mensaje de Britney porque es una investigación en curso.

Luego de la supuesta llamada de Britney Spears, el medio informó que su equipo comenzó a "enviarse mensajes de texto frenéticamente", diciendo: "Estaban preocupados por lo que Spears podría decir al día siguiente y discutieron cómo prepararse en caso de que ella se volviera loca".

Britney Spears testificó el 29 de junio

Britney Spears testificó el 29 de junio.

Como informamos en La Verdad Noticias, la estrella de 39 años se dirigió a un juez de Los Ángeles el 29 de junio. La cantante de "Lucky" le pidió al juez que terminara su tutela después de decir que se sentía "esclavizada" por su padre y tutor.

"No se le ha hecho nada a esta generación por hacer cosas malas, pero mi precioso cuerpo, que ha trabajado para mi padre durante los últimos 13 años, tratando de ser tan bueno y bonito, tan bueno", testificó Britney.

Más tarde dijo que su padre la "traumatizó" y describió cómo ha afectado su salud mental el estar bajo su tutela. “He mentido y le he dicho al mundo entero 'Estoy bien. Y estoy feliz'. Es mentira", le dijo al juez.

"Pensé que tal vez había dicho eso suficiente. Porque he estado en negación. He estado en estado de shock. Estoy traumatizado. Ya sabes, finge hasta donde puedas. Pero ahora te estoy diciendo la verdad. Está bien "No estoy feliz.", finalizó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!