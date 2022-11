Invalidan orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por falta de pruebas

Desde hace más de un año Inés Gómez Mont libra una batalla legal pues se emitió una orden de captura en octubre de 2021 por Alberto Villanueva, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, misma que al parecer en este momento ha quedado sin efecto.

Y es que desde el 10 de septiembre de 2021 no se sabe del paradero de la ex conductora de televisión cuya última publicación en su cuenta de instagram es un comunicado donde la famosa se declara inocente y sostiene que no ha cometido ningún delito, misma que data del 28 de septiembre de 2021.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hasta la fecha no se sabe el paradero de la ex conductora de TV, pero la ex suegra de la misma amenazó en una ocasión en revelar dónde se encontraba.

Juez invalida orden de captura contra Inés

El caso de la famosa ha dado un giro de 180 grados este 9 de noviembre una jueza invalidó la orden de captura contra la presentadora, esta decisión estuvo a cargo de Rosa Montaño Martínez, juez Décimo Quinto de Distrito en Amparo de la CDMX, quien ordenó al juez encargado volver a estudiar el caso para dictaminar si realmente debe haber una orden de aprehensión en contra de la conductora.

"El juez que ordenó la aprehensión de omiso en exponer argumento alguno del que se evidenciara el motivo por el cual estimó que con tales datos de prueba se infería, como lo dijo, la existencia del hecho considerado por la ley como delito de defraudación fiscal y que existía la probabilidad de que la quejosa lo cometió o participó en él", dice el fallo.

La jueza consideró que la orden de captura emitida en octubre de 2021 por Alberto Torres Villanueva, es completamente inconsistente pues no basta con relacionar datos de prueba y después asegurar la inferencia sin dar explicación de cómo se llegó a esa conclución.

“ya que el acto reclamado no contiene algún argumento del por qué se evidencia el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, ni con qué datos de prueba se justifica ello",

Sin embargo el fallo no se hará efectivo de manera inmediata pues la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la oportunidad de impugnar la decisión mediante un recurso de revisión, lo que podría tardar muchos meses en resolverse.

Con este dictamen Inés, lograría solucionar una de las dos órdenes de captura que tiene en su contra .

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?

Victor N e Inés se encuentran prófugos desde hace un año

Actualmente la famosa presentadora se encuentra prófuga de la justicia desde septiembre de 2021 acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero en complicidad de su pareja Víctor N.

Pues a ambos se les acusa de hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la pareja habría usado empresas que sirvieron para lavar dinero pues simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación.

