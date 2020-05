Inuyasha: Chica hace un fiel COSPLAY de Sesshomaru

La cosplayer Sparkle Stache, no dudó en presumir su amor por el anime de Inuyasha con su talento para el cosplay. Ya que la obra basada en el manga de 1998 por Rumiko Takahashi, reveló una secuela este 8 de mayo de 2020, la cual fue titulada “Hanyo no Yashahime” y ha traido altas sospechas de narrar la historia sobre la hija de Sesshomaru.

Ante esta noticia, Sparkle Stache decidió realizar un cosplay de Sesshomaru en su versión femenina y compartir su emoción con sus más de 41.7 mil seguidores de Instagram, luciendo la clásica vestimenta de este personaje de anime; lo que le otorgó más de 220 me gusta en menos de una hora de haberla compartido.

El cosplay femenino de Sesshomaru

En la publicación, la cosplayer lució un kimono blanco con varios detalles rojos, una armadura con púas, un obi (faja ancha) de color amarillo en la cintura con detalles azules, una de las tres katanas (espadas) de Sesshomaru, una estola color blanco en el hombro derecho, una larga peluca blanca, las orejas puntiagudas, mismo maquillaje del personaje (líneas rojas y luna en la frente) y pupilentes amarillos.

Aunque no hay muchos detalles sobre la secuela animada de Inuyasha, Sparkle Stache confesó enterarse de las buenas noticias en su cuenta de Twitter, pues el tema de una continuación al poco tiempo se convirtió en tendencia de redes sociales y más por la revelación de nuevos diseños de personajes.

En el manga de Rumiko Takahashi, Sesshomaru en un demonio completo y medio hermano de Inuyasha, su popularidad fue muy elevada en varias encuestas de Internet y es considerado como uno de los personajes con más desarrollo dentro de la historia; pues pasó de ser uno de los antagonistas a compañero de batalla para vencer a Naraku.

No hay duda que el fandom de Inuyasha seguirá muy presente en redes sociales, estando en la espera de más detalles sobre el futuro de “Hanyo no Yashahime”; y otras de las secuelas de anime más populares, son “The Four Knights of the Apocalypse” (Nanatsu no Taizai) y la actual serie de Boruto: Naruto Next Generations.