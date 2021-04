Intuban por gravedad a famoso actor de Tv Azteca

Los presentadores de espectáculos del programa Sale el sol dieron a conocer que el histrión de 62 años, Tomás Goros de Tv Azteca, fue hospitalizado e intubado de gravedad en las últimas horas de este día.

“Dios quiera que la libre, Dios quiera que se recupere”.

Eso fue lo que dijo consternado el periodista y titular de De primera mano. Mientras que Alvarado complemento: Es muy sano. Siempre me lo encuentro haciendo ejercicio, corriendo, cuida su alimentación, es un hombre muy cuidadoso con su salud.

“Por eso yo primero Dios pienso que sí va a salir adelante”.

¿Que fue lo que pasó con este actor de Tv Azteca?

El actor fue internado el pasado martes y fue el reportero Víctor Hugo Sánchez quien lo confirmó a través de su cuenta de Twitter.

Hay que destacar que este actor es reconocido por sus participaciones en varios proyectos en el Ajusco y Telemundo, como Lo que callamos las mujeres, Mientras haya vida y El Señor de los Cielos, asistió hace unos días al programa de Mimí Contigo, donde se registró un brote de COVID-19.

Si recordamos no hace mucho, cuando esta producción de la televisora del Ajusco se encontraba en su semana de estreno, tuvieron como invitados especiales a Alejandra y Enrique Guzmán.

Hasta el momento se sabe de Tomás Goros se encontraba en Veracruz, en la grabación de una película de comedia. La producción se llama La traición del chiquito y habían comenzado a trabajar desde finales de marzo.

Cabe destacar que el proyecto que este actor de Tv Azteca iba a incursionar no sólo como actor al lado de Jessica Segura, sino que también estuvo a cargo de la creación del guion, como in intento de demostrar que no sólo podía hacer papeles de villano.

