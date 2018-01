Interpretó a Barney y ahora es un terapeuta sexual tántrico

El actor que interpretó a Barney ahora trabaja como terapeuta sexual tántrico.

El famoso dinosaurio color morado, fue el héroe de muchos niños en los 90 e inicios del 2000 y estuvo interpretado por el actor David Joyner que ahora es un terapeuta sexual tántrico.

¿Piensas que es un broma? la respuesta es no, es totalmente real.

De acuerdo con Vice, a pesar de que fue el actor que interpretaba al amigable y tierno dinosaurio, actualmente Joyner trabaja como especialista en masaje de tantra y curandero espiritual.

David Joyner dio vida a Barney

Los masajes de David Joyner cuestna alrededor de los 350 dólarespor sesión, es decir, aproximadamenre 6 mil 475 pesos.

Joyner tiene aproximadamente 30 clientes o diosas a las que ayuda a liberar su energía sexual.

"Muchos de los elementos de Barney fueron muchas de las cosas con las que estaba entrenando en el tantra. Siempre dije que no fue un accidente y que estaba destinado a hacer ese personaje".

Pero no se trata solo de sexo, ya que, según el actor de 54 años de edad, su entrenamiento del tantra fue más fácil gracias a los largos días del rodaje cuando las temperaturas podían alcanzar los 120 grados dentro de las 70 libras del disfraz.

Y aunque fue el actor Bob West quien le dio voz a Barney, fue Joyner quien expresó la alegre exuberancia del personaje.

"La energía que traje con Barney se basa en la base del tantra, que es el amor. Todo se desarrolla, crece y evoluciona a partir del amor ", dijo

Barney y sus amigos

Según el escritor principal del programa, Stephen White, David siempre ha sido un tipo muy espiritual y positivo que irradia energía.

"Barney fue muy, muy bueno conmigo. Me encantó ser él. Me encantó todo sobre ser Barney pero ese capítulo se ha ido", explica Joyner, quien se metió a la botarga de 1991 al 2001.

Después de 10 años de jugar el icono del programa de televisión para niños, Joyner se mudó a Los Ángeles y continuó actuando.

Apareció en Shameless , That '70s Show , ER, 24 y The Young and the Restless, pero nunca olvidará el papel que jugó durante una década.