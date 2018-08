Interpretando a un personaje inolvidable

Para Oskar Jiménez la oportunidad de formar parte de la bioserie de Alejandra Guzmán ha llegado en un momento oportuno de su trayectoria artística. El también cantante platicó con Grupo Editorial La Verdad acerca de ese proyecto y otros interesantes aspectos.

‘En esta serie hago el papel de un periodista de espectáculos que le hace la vida imposible a Alejandra Guzmán. Se vuelve este personaje uno de los mejores amigos de una cantante mexicana muy famosa y entre los dos se ponen de acuerdo para tratar de hacerla caer en adicciones, en triángulos amorosos, sacándole los trapitos al sol, haciéndole preguntas demasiados directas de su vida personal desviándola, entonces es uno de esos personajes medio villanos que disfrutas mucho hacer y creo que la gente se va a divertir porque también tiene muchos matices, es un poco cómico, de repente lo corren de su trabajo y llora, se pone borracho, hace drama, ha sido un personaje muy sabroso, lo he disfrutado bastante y lo voy a extrañar porque ya casi termino de grabar, lo he disfrutado como no te imaginas”, comentó.

El histrión compartió interesantes detalles de su trayectoria profesional. “Cuando estuve en La Academia tenía muy poca experiencia en el escenario y aunque quedé en quinto lugar, fue el primer jalisciense en llegar a la final de ese formato, y pues para mi sentí como si hubiera quedado en primer lugar, aparte que mis compañeros ya traían un poco de cayo, me estaba enfrentando a gente un poco más preparada que te lo juro que en La academia el haber quedado en ese lugar lo tomé como si fuera un primer lugar, me sentí muy orgulloso de haber llegado hasta ahí, y bueno ya en Segunda Oportunidad haber quedado en el primer lugar fue la verdad un gusto enorme, justificando todo el esfuerzo, todas las ganas que le había echado.”

Sobre su paso en el Grupo Tobby comentó que fue una de sus mejores experiencias ya que desde niño tenía el sueño de estar en una boy band, y compartir una gira con sus amigos y así se cumplió, ya que hasta la fecha siguen siendo grandes amigos, y el haber viajado por todo México y sobre todo Mérida, y Yucatán que es un estado increíble, que realmente extraña regresar ya que es uno de los lugares de la República mexicana que es muy trascendental y sobre todo por la comida que es demasiado rica.

También recordó el Show Musical Myst, del que reconoció que aunque al principio no le quedaba muy claro si era un musical, una obra de teatro o un concierto, gracias al director Felipe Fernández del Paso que insistió en tenerlo dentro ya llevan dos años que están en cartelera y siguen con las presentaciones pues se mantienen en la preferencia del público. “Hay mucha gente genial trabajando en este proyecto, yo me siento muy honrado y agradecido por formar parte de Myst”, aseguró.

Sobre Fernández del Paso aseguró sabe todo lo agradecido que está con él por haberle insistido en tenerlo en Myst, ya que es un personaje nominado al Oscar. “Es un genio ese señor, es un genio en todo lo que hace, me ha ayudado no solamente como artista, sino también como persona, le tengo demasiado cariño, demasiado aprecio, trabajar con él implica un crecimiento constante”.

