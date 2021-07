No es de extrañarse que después de haber pasado más de un año prácticamente en el encierro sean los conciertos y los festivales algo de lo más anhelado, es por ello que emociona mucho saber que Interpol regresa a México y tocará en Palacio de los Deportes. Los fans de esta agrupación podrán ver a la banda y a sus integrantes interpretando sus canciones favoritas sobre el escenario. La última vez que pudimos ver a Interpol fue en el Corona Capital de 2019, en el cual los neoyorquinos dieron una presentación que quedó marcado en el recuerdo con un aire de nostalgia. https://laverdadnoticias.com/espectaculos/DE-LUJO-Liberan-el-CARTEL-OFICIAL-de-la-decima-celebracion-del-Corona-Capital-2019-FOTOS-20190603-0066.html Interpol regresa a México tras dos años Era el 2019, cuando aún no sospechábamos del COVID-19 cuando Interpol visitó México. En 2019 se tuvo la oportunidad de ver en dos ocasiones a Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler, integrantes de la banda Interpol, cuando andaban promocionando su más reciente material discográfico, el EP A Fine Mess. https://laverdadnoticias.com/espectaculos/Paren-todo-INTERPOL-es-la-primera-banda-en-confirmarse-para-el-Corona-Capital-2019-FOTOS-20190603-0056.html La primera como parte del festival Pulso GNP en Querétaro junto a Mon Laferte, Wolfmother y más bandas, y la última como parte de los headliners del Corona Capital junto a The Strokes, Weezer, The Raconteurs y más. Interpol regresa a México, aseguran será un super concierto Interpol estará acompañado de una banda de Reino Unido, Dry Cleaning, para avivar las emociones de sus fans en el Palacio de los Deportes. Interpol regresará a México una vez más para tocar esas rolas que encantan, por lo que Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler estarán el próximo 28 de mayo de 2022 en el Palacio de los Deportes. http://www.interpolnyc.com/ Y es que además de contar con Paul Banks y compañía, el show será especial y tendrán como compañía a un grupo muy joven pero bastante prometedor de Reino Unido que va muy a tono, Dry Cleaning. Si estas interesado tienes que saber que el precio de los boletos son: General A: $1,790.00 General B: $1,390.00 Zona D: $990.00 Zona E: $490.00 Y no olvides, será Dry Cleaning el que abrirá el concierto con el cual Interpol regresa a México mismo que seguramente estará lleno y se convertirá en una noche muy especial llena de emociones y mucho post-punk. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! bit.ly/GN-La-Verdad-Noticias bit.ly/FB-La-Verdad-Noticias bit.ly/TW-La-Verdad-Noticias