Interpol lanza 'Pioneer to the falls' ¡el primer video de 2020!

Interpol es una de las bandas más populares de los últimos años, pues a lo largo de más de 20 años de trayectoria, se han vuelto un icono de la música indie y alternativa, pues sus letras son muy profundas y combinan a la perfección con sus sonidos.

Cabe mencionar que hace unos meses se presentaron en Querétaro en la segunda edición del Festival del pulso GNP, donde compartieron el escenario con artistas de la talla de Caifanes, Mon Laferte y Wolfmother, por mencionar algunos.

Durante su estadía presentaron su nuevo EP titulado ‘A fine mess’ con el cual deleitaron a muchos de sus fans interpretando los nuevos temas en el concierto, pero esto no es suficiente, pues acaban de lanzar su nuevo hit.

Interpol estrena la primera canción de 2020

Hace apenas unas horas Interpol sorprendió a sus fans con su nuevo tema, el cual es titulado ‘Pioneer to the falls’ que ya ha causado una gran impresión en sus fans y su número de reproducciones no para de aumentar.

Este es el nuevo tema de la banda desde su presentación en el mes de mayo, por lo que se presume que también podría formar parte de ‘A fine mess’, pero esto aun no ha sido confirmado.

Por el momento Interpol no ha confirmado más fechas en México, pero debido a su popularidad es muy probable que podamos verlos en varios puntos del país a lo largo de 2020.

¿De qué trata la nueva canción de Interpol?

Como sucede en muchas de las canciones de Interpol, ‘Pioneer to the falls’ habla de cómo un hombre cuenta como una mujer trata de llegar a él, pero aunque acepta dejarla entrar en su vida, también está consciente de su lado negativo.

‘El alma puede esperar’ es la frase principal de la canción, lo que podría indicarnos que probablemente no esté buscando una relación seria, sino algo más físico para satisfacer una necesidad, por lo que si algo surgiera de este encuentro, podría esperar.

