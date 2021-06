Internautas proclaman a Ana Martín como la "Reina de Twitter"

La primera actriz Ana Martín se ha convertido en todo un suceso para las nuevas generaciones, mismas que incluso ya la han nombrado como la "Reina de Twitter".

Martin se ha vuelto viral en los últimos días en dicha red, pues ha compartido imágenes del pasado y su postura hacia temas sociales de la actualidad.

Tal como ayer te presentamos en La Verdad Noticias, unas fotos de su juventud levantaron grandes elogios y piropos hacia la actriz de 75 años.

"La Reina de Twitter"

La aclamada actriz mexicana ha sido todo un revuelo en twitter, cuyas menciones y RT's han alcanzado a posicionarla entre los primeros lugares de tendencias.

Todo esto explotó a raíz de una serie de tweets donde la actriz narra vivencias de su juvetud y aprovecha para comentar datos de su extensa trayectoria artística.

"N’hombre, tengo 75 años de edad y si ahorita veo a un hombre desnudo, me desmayo, ¡qué horror! Cerré el ‘changarrito’ hace 10 años y no se me antoja para nada, soy muy feliz", indicó.