Internautas piden que Andrea Escalona ya no hable de su embarazo en 'Hoy'

Hace apenas 2 meses Andrea Escalona confirmó en vivo en el Programa Hoy que se encuentra embarazada y desde ese entonces la transmisión del matutino de Televisa ha inundado su contenido con cápsulas y espacios para hablar sobre esta etapa en la vida de la conductora.

Semana a semana hemos sido testigos de como el embarazo de la conductora ha ido evolucionando e incluso ya sabemos el sexo del bebé, pues la producción hizo todo una gran festejo para revelar dicha noticia.

Sin embargo el embarazo de Escalona parece no ser del agrado de todo el público televidente, pues en redes sociales los internautas y seguidores del Programa Hoy se han mostrado hartos con tanto foco que le están dando a la conductora y piden a Televisa dejar de enfocarse solamente en ella.

Como previamente te hemos informamos en La Verdad Noticias, la conductora hija de la fallecida productora Magda Rodríguez se encuentra embarazada y en el Programa Hoy nos lo dio a conocer con una emotiva sorpresa.

Desde ese entonces la producción de su tía Andrea Rodríguez se ha encargado de hacerle saber al público el favoritismo que tienen hacia la conductora, pues en los contenidos del programa han sacado diversas cápsulas y espacios para hablar del embarazo de ésta misma.

Desde revelación del sexo e incluso hacer partícipes a todos los artistas invitados para que le dediquen algunas palabras a Andrea, son algunas de las tantas atenciones que la producción ha brindado a la hija pródiga del matutino.

Todo ello en conjunto parecen no agradarle del tanto a los televidentes y al público en general que gusta ver el contenido del Programa Hoy, pues indican que prácticamente toda la emisión hablan sobre de embarazo de Escalona.

"¿Hasta cuando van a aceptar que no nos interesa saber de su embarazo?", "¡Hartan! Sí me gusta que hablen del baby pero no TODOS los días", "La verdad ya fastidia ver su embarazo, en donde sea lo quieren poner", "Muchas felicidades por su embarazo pero esa señora realmente cae muy mal, es pesada, no tiene gracia ni carisma...", se lee en algunos comentarios.

¿Quién es el papá del hijo de Andrea Escalona?

¿Quién es el papá del hijo de Andrea Escalona?

Es realmente poco lo que se sabe sobre el novio de la conductora, quien unicamente se limitó a decir que es un hombre alejado del medio del espectáculo.

Marcos Estrada es el nombre del padre del hijo de Andrea Escalona y en videos recientes se puede ver cómo ambos disfrutan de la etapa de ser padres, esto pese a rumores que dicen no tienen una relación.



