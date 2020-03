Internautas le envían comentarios negativos a Adamari López, ¿Por qué razón?/Foto: Minuto Neuquen

La conductora y actriz Adamari López está de vuelta como presentadora del programa “Un Nuevo Día” en la cadena de Telemundo. Sin embargo, aunque muchos de los fans del matutino están felices por el regreso de Adamari después de que estuviera en cuarentena, hubo algunos internautas que la atacaron con comentarios negativos. ¡Te decimos por qué!

En la cuenta oficial de “un Nuevo Día”, compartieron una foto con el look de la conductora Adamari López, quien durante varios meses ha estado intentando bajar de peso para recuperar la escultural figura que alguna vez la caracterizó cuando era una famosa actriz.

Sin embargo, parece que a los usuarios de Instagram no les gustó mucho el outfit que llevaba puesto la ex estrella de “Amigas y rivales”, puesto que la llenaron con comentarios negativos, argumentando que su vestuario no combinaba y que la hacía verse mal.

Comentarios negativos contra Adamari López/Foto: Instagram

Pese a ello, hubo algunos internautas que decidieron defender a Adamari, y expresaron que aunque el atuendo no era el que más le ha favorecido, ella lucía muy hermosa y guapa como siempre. Ante estos ataques, la conductora de Telemundo no ha hecho algún comentario.

Algunos internautas defendieron a Adamari/Foto: Instagram

Adamari y Toni Costa en Youtube

La actriz y conductora de 48 años Adamari López y su esposo, el bailarín y coreógrafo Toni Costa de 36 años, decidieron hacer un poco más pública su vida privada a través de un canal de Youtube. En la plataforma de videos, Toni comparte algunos momentos importantes de su día a día con Adamari y su hija Alaïa.

También te puede interesar: Adamari López exhibe torneadas piernas con un atrevido atuendo de primavera

La puertorriqueña Adamari López se ha ganado el cariño del público televidente por su carisma y ángel como conductora de “Un Nuevo Día”, por lo cual, cuando comenzarona criticar su manera de vestir, hubo muchos fans de la artista que la defendieron. Adamari y Toni se han mostrado muy felices en sus videos de Youtube donde enseñan cómo es su vida personal.