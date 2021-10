Internautas explotan por presencia de Amber Heard en avance de 'Aquaman 2'

Después del vistazo en detrás de cámaras de 'Aquaman and The Lost Kingdom' que vimos en la DC FanDome, los internautas no perdonan la presencia de Amber Heard en la cinta.

De inmediato los ánimos se encendieron y en segundos el nombre de la actriz se volvió viral y le recordaron su pelea con Jhonny Deep.

Y es que aunque ya se sabía que la pelirroja seguiría en 'Aquaman 2', las redes no perdieron la oportunidad y de nuevo se le fueron encima.

Critican presencia de Amber Heard en secuela de Aquaman

Critican presencia de Amber Heard en secuela de Aquaman

Como era de esperarse, en redes sociales los internautas han rechazado y criticado fuertemente la presencia de la actriz en el nuevo adelanto que dieron sobre la cinta protagonizada por Jason Momoa.

"Mera" fue vista en el detrás de cámaras que se presentó en la DC FanDome, evento vía internet de Warner y en donde se presentaron los avances de sus proyectos.

Los internautas señalaron la injusticia de Hollywood por darle trabajo a Amber mientras que a Deep le truncan sus participaciones en cine.

Vistazo de 'Aquaman 2' en la DC FanDome

Vistazo de 'Aquaman 2' en la DC FanDome

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, el detrás de cámaras de 'Aquaman and The Lost Kingdom' nos dio apertura al nuevo look que los personajes tendrán.

Además pudimos ver el vistazo al nuevo traje de Black Manta, quien también volverá para una revancha frenta a Arthur, personaje que interpreta Jason Momoa.

Por lo pronto Amber Heard seguirá en la secuela de su cinta y amenaza con seguir interpretando a 'Mera' pese al disgusto de los fanáticos de Deep.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!