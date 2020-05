Internautas despedazan a Andrea Escalona comparándola con Walter Mercado

Parece que Andrea Escalona no logra ganarse el cariño de la gente, pues en esta ocasión fue duramente criticada en una de sus últimas fotografías en Instagram, donde varios internautas la compararon con el famoso vidente Walter Mercado.

En esta polémica fotografía, podemos observar a Andrea Escalona luciendo un outfit muy particular conformado por un conjunto en color negro y un turbante en la cabeza con brillos y destellos plateados.

Este look fue suficiente para que algunos internautas comenzaran a realizar comparaciones entre la conductora y algunos famosos videntes, entre ellos Walter Mercado, Mizada Mohamed y el icónico personaje de Eugenio Derbez “Julio Esteban”.

Recordemos que Andrea Escalona saltó a la fama gracias a su participación en el programa Hoy, una de las producciones más exitosas de Televisa y en donde su integración aún no termina por convencer a los espectadores.

Pues en varias ocasiones los seguidores del matutino de Televisa han externado sus deseos por ver a esta conductora fuera del programa, más aún cuando su integración se ha relacionado a las influencias de su madre Magda Rodríguez, quien es la productora de este programa.

¡La comparan con Walter Mercado!

Esta no es la primera vez que Andrea Escalona recibe fuertes críticas a través de sus fotografías en Instagram, y en esta ocasión los internautas la compararon con algunos videntes famosos haciendo referencia al look tan particular de la conductora.

Cabe mencionar que esta imagen de la conductora también recibió comentarios positivos, en donde muchos usuarios halagaron la belleza de Escalona, sin embargo los que más se destacaron fueron aquellos que hicieron la comparación con el famoso vidente Walter Mercado.