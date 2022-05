Internautas comparan a Christian Nodal y Belinda con Amber Heard y Jhonny Depp

Aseguran que Nodal y Belinda son la versión latina de Amber Heard y Jhonny Depp

No cabe duda que el escándalo entre Christian Nodal y Belinda ha sido de lo más comentado este día en las redes sociales, al grado que los internautas comienzan a compararlos con el Amber Heard y Jhonny Depp, quienes se han enfrentado a juicio.

Lo sucedido esta mañana en la "relación" de Nodeli, ha hecho que sean estrictamente señalados en las redes por ventilar sus problemas y en concreto por exponerse el uno al otro.

El mismo caso atraviesan Depp y Heard, quienes incluso televisaron el juicio por agresión física y han sido protagonistas en las últimas semanas, tal como La Verdad Noticias te ha contado.

El nuevo escándalo entre Nodal y Belinda ha traspasado las redes, haciendo que sean comparados con otros famosos conflictivos.

"Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee en uno de los textos que le habría mandado Belinda.

En concreto los internautas alegan que el comportamiento de Beli es similar al de Amber, haciéndola ver como su versión latina.

"Lo de Amber Heard y Johnny Depp / Belinda y Nodal es el claro ejemplo de que NO todas las mujeres son buenas y NO todos los hombres son malos", se lee en algunos comentarios.

Como era de esperarse, los memes sobre la pedida de "lana" de Belinda han inundado las redes, siendo virales en cuestión de minutos.

Como sabrás, la bomba estalló cuando esta semana la mujer en cuestión habría respondido a un comentario donde una fanática de Belinda llamó "Naco" al intérprete de Botella tras Botella.

Como era de esperarse miles de fanáticos en las redes apoyan a Christian Nodal, mientras otros tantos lo crucifican por exponer de esa manera a su ex prometida.

