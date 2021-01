Internautas ESTALLAN contra Kylie Jenner por maquillar a Stormi

Kylie Jenner está siendo atacada en Instagram una vez más. La estrella está siendo criticada como madre después de publicar dos adorables fotos de su hija, Stormi Webster.

Los fanáticos acusaron a la madre de maquillar profesionalmente a su hija de tres años para la publicación y no están nada contentos por lo que esto pueda representar para el desarrollo emocional de Stormi.

La sección de comentarios de la publicación rápidamente comenzó a inundarse de comentarios que acusaban a Kylie Jenner de maquillar a su pequeña hija. Fans cuestionaron si la cara de Stormi estaba contorneada en la segunda foto.

Un comentario contrarrestó este argumento, explicando que no es normal que los niños usen "maquillaje profesional". Por lo general, cuando los niños pequeños juegan con maquillaje, "lo estropean" después de aplicarlo.

Fans de Kylie Jenner la critican por maquillar a Stormi

En este caso, Stormi parecía tener un maquillaje que se veía mejor que el de la mayoría de los adultos, lo que despertó la indignación de los fans de Kylie Jenner por la implicación sobre maquillar a su hija como adulto.

Kylie Jenner se defiende de las críticas

Mientras que a la mayoría de los fans les pareció "taaaan ridículo" que Kylie maquillara a Stormi, Kylie Jenner pronto puso fin a las especulaciones que te compartimos en La Verdad Noticias.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians respondió a uno de los comentarios acusándola de no dejar que Stormi simplemente "fuera una niña" al maquillarla con un simple "no".

Cuando Kylie Jenner puso fin a los rumores, algunos fanáticos explicaron cómo ella y Khloé Kardashian suelen usar filtros en las fotos de sus hijas para sus redes sociales.

Es reconfortante saber que Kylie Jenner en realidad no puso una capa completa de maquillaje en el rostro de su hija de casi tres años, a pesar de que pudo haber parecido así.

