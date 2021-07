El comediante Sammy Pérez se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales a causa de su reciente contagio de coronavirus, por el cual ha tenido que ser intubado, decisión que le ha generado una deuda de más de medio millón de pesos al hospital. Por tal motivo se han realizado diversos eventos que ayuden a recaudar fondos.

Sin embargo, se dio a conocer que hay personas que intentan lucrar con la tragedia que padece la familia de Sammy. De acuerdo al programa De Primera Mano, en redes sociales se promocionó un evento cuyo costo de acceso era de 200 pesos y que supuestamente contaría con la presencia de los comediantes Bettina Salazar y Roberto Tello.

Evento para apoyar a Sammy es falso

Los conductores del programa se pusieron en contacto con Bettina Salazar y Roberto Tello para preguntarles acerca del evento que recaudaría fondos para ayudar a saldar la deuda de Sammy Pérez en el hospital, pero para sorpresa de ellos y de todo el público, ellos no tenían conocimiento de su participación, lo cual despertó rumores de que era falso.

Ante dicha situación, salió a relucir que Gabriel Suárez, ex manager del comediante, estaría involucrado en este lamentable suceso que buscaba lucrar con su salud, pero él no demoró en defenderse, asegurando que si pidió apoyo, pero que dejó en claro que este sea enviado directo al hospital, esto para evitar malentendidos.

“Yo hice un comunicado en donde yo decía que se le apoyara directamente al hospital, más no a los familiares para no tener malos entendidos como hasta ahorita se están haciendo”, declaró el ex manager de Sammy Pérez ante las cámaras del programa De Primera Mano.

¿Cómo sigue Sammy Pérez?

Sammy Pérez se debate entre la vida y la muerte por culpa del COVID-19.

Esta polémica llega mientras Sammy Pérez continúa intubado y con un grave daño pulmonar. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la salud del comediante tuvo un retroceso al presentar un problema renal. Por el momento, la familia está a la espera de una mejoría que le permita ser despertado.

