Integrantes del Team JukiLop

El team Jukilop es uno de los más populares en Youtube, ya que tiene como integrantes a dos de los influencers más exitosos de todo México en los últimos años, hablamos claro de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, aunque hace unos años el grupo tenía más integrantes, mismos que abandonaron la agrupación.

En el 2019 el grupo confirmó su separación, por lo que el resto de los influencers tomaron caminos separados y Jukilop pasó a representar sólo a Kim y Juan de Dios, ya que la razón principal de su separación fue que no sabían exactamente a quién pertenecía el grupo, por lo que sus integrantes se alejaron.

Ahora en La Verdad Noticias te hablaremos de algunos de los aspectos más destacados de este team, donde antes formaban parte KatiaVlogs, Francisco Alvarado, y Ulises Leyvazo, además de Kim Loaiza y JD Pantoja, ahora sus pequeños Kima y Juanito también son del equipo Jukilop.

Fotos del Team JukiLop

Las fotos de Jukilop son muchísimas

El grupo se formó en el año 2017, y debido a la gran popularidad de la pareja, comenzaron a integrar a más personas en su equipo, con quienes hicieron toda clase de cosas en sus videos, desde contar sus experiencias, hasta una de las secciones más populares del canal: las bromas.

En el resumen del libro Jukilop la pareja habló sobre la historia del grupo, donde se mencionaron a los integrantes, así como la evolución del grupo e incluso sobre los problemas que llevaron a su disolución, dejando únicamente a Kim y Juan de Dios, quienes siguen llevando las riendas del team.

Bromas del Team JukiLop

¿Cuál es tu broma favorita de Jukilop?

Los videos de Jukilop de 2021 continúan teniendo la misma temática de las bromas que desde sus inicios, donde ahora Kima y Juanito son los protagonistas en la mayoría de ellos, mismos que se han convertido en los favoritos, tanto de sus fans veteranos como de los recién llegados.

Afortunadamente para los fans, los videos de Jukilop son constantes, ya que incluso la famosa pareja anunció recientemente que crearon una cuenta de Tik Tok totalmente nueva, donde compartirán contenido exclusivo del grupo para darle más impulso con los fans.

¿Qué pasó con Kimberly Loaiza y Kenia Os?

Las influencers no se han llevado bien desde entonces

El pleito entre Kimberly Loaiza y Kenia Os ha durado años, en el que incluso Juan de Dios Pantoja se ha visto involucrado, ya que desde su separación no han tenido una buena relación, pues te recordamos que Kenia renunció cuando dijo que estaba siendo obligada a firmar un contrato que no le favorecía en lo absoluto, además que no le permitieron la asesoría de un abogado, razón por la cual le dijo adiós al grupo.

Fue en el 2018 cuando Kenia Os y el team Jukilop tomaron caminos diferentes, y en la actualidad sus pleitos han alcanzado impacto nacional, especialmente porque también se involucran los integrantes de sus fandoms, los cuales crecen cada día más, sin embargo los influencers continúan con su rivalidad.

