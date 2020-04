Integrantes de High School Musical se reunirán y ahora con Zac Efron

Ya son más de 14 años desde que vimos por primera vez la película High School Musical en la pantalla de Disney Channel, esta historia se convirtió en una de las favoritas del público de manera inmediata, haciendo que Zac Efron, Vanessa Hudgens, y los demás integrantes del elenco se lanzarán a la fama.

Cuando la pelicula cumplió 10 años de haber salido al aire una reunión por parte de los integrantes del elenco, sin embargo, quien personificó a Troy Bolton no pudo asistir a dicha reunión.

Afortunadamente los fans de esta saga de películas han podido ver sus sueños materializados nuevamente, luego de que el director Kenny Ortega y varios integrantes del elenco confirmaron que el próximo 16 de abril se reunirán los seis protagonistas de esta saga, en un programa especial que se transmitirá por el ABC.

En dicho programa se contará con la presencia de Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Monique Coleman, Corbin Bleu, y Lucas Gabriel, que interpretaran canciones como “We’re all in this together” o “All for one” que formaron parte de la adolescencia de muchos adultos hoy en día, por lo que no nos perderemos de este evento especial.

High School Musical vuelve en programa especial

Disney está preparando un programa en el que, no sólo podremos ver a los integrantes de high School Musical, sino que también otras personalidades como Demi Lovato o Ariana Grande unirán sus voces en un evento que busca hacer homenaje a los clásicos dicha compañía, pero sin salir de casa.

Cada uno de las personas que participarán en este evento estarán transmitiendo desde sus casas, para promover la importancia de mantenerse en sus hogares durante esta temporada de cuarentena a causa del coronavirus.

En el programa también podrán participar fanáticos de las estrellas, pues se realizará al estilo karaoke, recordando las mejores canciones de las películas de Disney.