Integrante de Survivor México admite que le hizo brujería a Yusef

Integrante de Survivor hace una fuerte confesión.

Survivor México trae grandes sorpresas en cada capítulo y recientemente las dos tribus tuvieron que intercambiar a uno de los integrantes, por lo que Julián tuvo que cambiarse a Los Jaguares y Yusef a Los Halcones, sin embargo una de las participantes reveló que tuvo gran peso en la decisión, pues había realizado brujería.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Survivor México se encuentra en sus primeras semanas, sin embargo desde el primer capítulo sus participantes han generado gran polémica.

En esta ocasión fue Nahomi, quién sorprendió a todos los participantes de su tribu, al revelar que le hizo “brujería” a Yusef.

Yusef Farah en Survivor México

Aunque Yusef asegura que tuvo un buen recibimiento en Los Halcones, quedó “pálido” al escuchar la confesión de Nahomi.

Fue la polémica Nahomi Mejía quién confesó que realizó brujería para que Yusef se integrará al equipo, ya que lo considera como un gran competidor.

“Yo les quiero confesar algo. Yo hice brujería para que Yusef viniera”, dijo Nahomi sorprendiendo a todo su equipo.

Aunque luego Nahomi aseguró que se refería a que “llamó a su compañero con la mente”, ya que él tiene mucha estrategia y tiene una “garra de halcón”.

Ante la confesión de la participante, Yusef se mostró muy sorprendido: “Honestamente sí me sacó de onda que Nahomi dijera ‘yo hice brujería para que Yusef se viniera al equipo’. Me quedé pálido y dije ‘no manches’ porque fue exactamente lo que Javier me dijo... que ella hace cosas oscuras” aseguró.

Survivor México participantes

Survivor México ya tuvo a dos expulsados.

Hasta el momento, el reality Survivor México ha tenido a dos eliminados, que han sido Salime Sadak, Italivi Orozco, de igual forma Tefí Valenzuela decidió abandonar la competencia de forma voluntaria.

El equipo de Halcones es el que ha perdido a integrantes, por el contrario Jaguares se mantiene intacto, por lo que ya marcan ventaja en Survivor México.

