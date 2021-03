Integrante de Raya y el Último Dragón cree que la princesa de Disney es lesbiana

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, una de las películas más esperadas por los fans de Disney para este 2021 es Raya y el Último Dragón, la cual llegó a los cines y a la plataforma Disney Plus el pasado 5 de Marzo.

Si bien, la voz de esta princesa Disney la hace Danna Paola en español latino, la personalidad que da vida a la protagonista en ingles es Kelly Marie Tran, quien recientemente hizo declaraciones en las que apuesta que este personaje tendría una preferencia homosexual.

Y es que reconoció en una entrevista para Vanity Fair que, al hacer la voz para la protagonista, detectó algunos sentimientos románticos entre Raya y Namaari (su amiga y enemiga de la infancia).

Raya y el último Dragón ya está disponible en Disney Plus

¿Que dijo Kelly Marie Tran sobre la princesa de Disney?

Subrayó que siente que hay una tendencia romántica entre las dos protagonistas, que ambas son mujeres, y textualmente dijo lo siguiente:

“Creo que si estás viendo esta película y percibes la representación de forma real y auténtica, entonces en real y auténtico(..)Igual me meto en líos por decir esto, pero me da igual”.

Por ahora la producción de Disney no ha revelado nada sobre la preferencia sexual de la protagonista, pero al igual que en Moana, Valiente o incluso similar a lo que ocurre con Elsa de Frozen, en Raya no hay un interes romantico durante toda la película, y encontrar a un “príncipe” no es ni siquiera un tema.

Y es que desde hace varios años Disney ha tomado una tendencia a realizar filmes más feministas en cuanto a princesas se trata, con el objetivo de enseñarle a las niñas que ellas pueden ser igual de valientes.

¿Ya viste Raya y el último Dragón?, ¿Crees que la protagonista de la historia sea lesbiana?, dinos tu opinión en los comentarios.

