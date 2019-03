Integrante de My Chemical Romance es la mente detrás de The Umbrella Academy (FOTOS)

Gerard Way, vocalista de la banda de rock My Chemical Romance, conocida por sus grandes éxitos como “Welcome To The Black Parade”,”Teenagers”, “I Don’t Love You”, “Famous Last Words”, entre otros; es también la mente maestra de una de las series que actualmente son de las más comentadas.

El famoso cantante no se limitó a su gran carrera como vocalista de una banda de rock, con la cual disfruto del éxito, pues entre sus gustos preferidos estuvo escribir cómics, por ello comenzó a escribir la historia de “The Umbrella Academy” bajo la casa editorial Black Horse.

La primera miniserie de Gerard Way, titulada “Apocalypse Suit” se publicó en septiembre de 2007 en EUA, la segunda “Dallas”, se publicó desde noviembre de 2008 y la tercer miniserie titulada “Hotel Oblivion”, se comenzó a publicar en octubre de 2018.

SOBRE LA HISTORIA DE THE UMBRELLA ACADEMY

Trata de la vida de una familia de superhéroes que fueron adoptados por Reginald Hargreeves, quien los crió y educo para que fortalecieran sus habilidades especiales, pero pronto se hizo evidente la rivalidad entre los jóvenes creando conflictos entre el grupo de The Umbrella Academy.

Cabe destacar que Gerard Way recibió propuestas de Universal Studios para hacer una adaptación cinematográfica de su cómic, sin embargo declino y en Julio de 2017, Way confirmo que Universal Cable Productions junto con Netflix producirían la serie de televisión, que se estreno el 15 de febrero de 2019.