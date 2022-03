Integrante de Mercurio ofrece disculpas a Sasha Sokol tras polémico comentario

Después de que la cantante Sasha Sokol denunció el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano, la ex de Timbiriche ha recibido el apoyo de famosas y famosos, pero un integrante de Mercurio realizó un desafortunado comentario que causó polémica en las redes sociales.

La artista denunció que tenía una relación con el productor cuando ella tenía 14 años de edad y él 39 años de edad, pero en una entrevista que realizaron a un grupo musical, Elías Chiprout lanzó un fuerte comentario cuando le cuestionaron sobre la denuncia de Sokol y lo tacharon de machista.

En La Verdad Noticias te compartimos el video de la reacción de Elías Chiprout sobre las confesiones que hizo la cantante en contra de Luis de Llano, pero tras los comentarios negativos que ha recibido, ofreció disculpas a través de un comunicado que compartió en su perfil de Instagram.

¿Integrante de Mercurio está arrepentido por su polémico comentario?

Integrante de Mercurio ofrece disculpas a Sasha Sokol

Cabe mencionar que el comentario que hizo el cantante fue el siguiente: “No podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano”, pero aquel comentario causó indignación, por lo que el actor ofreció una disculpa y expresó que es de humanos equivocarse y más humano cuando se reconoce.

Por otro lado, el cantante comentó: "Sasha querida no tengo el placer de conocerte, pero te pido mis más sentidas disculpas si lo que dije te pudo haber causado cualquier tipo de agravio o malestar, esa jamás fue mi intención". Se lee en el comunicado.

De igual forma dijo que el sarcasmo fue dirigido a la pregunta, la persona que hizo la pregunta y el momento en el que se hizo, no a la situación a la cual se refería y mencionó: "Que quede claro que el comentario no esta cargado con ningún tipo de misoginia o machismo, ya que eso es algo que no refleja quien verdaderamente soy".

Elías Chiprout aseguró que jamás ha agredido física ni verbalmente a una mujer, hombre o animal. Por otra parte, los internautas reaccionaron al comunicado, otros lo criticaron, mientras que uno de sus seguidores mencionó que los reporteros lo único que querían hacer es una nota amarillista.

¿Qué dijo Luis de Llano sobre Sasha Sokol?

Sasha Sokol denunció a Luis de Llano por abuso

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el productor confesó que mantuvo un romance con la ex de Timbiriche cuando ella tenía 14 años y él 39, argumentó que sus sentimientos por ella cambiaron debido al paso del tiempo juntos y confirmó que se enamoró de ella.

En aquella entrevista aseguró que la relación duró seis meses, pero cuando Sasha empezó a hacer su disco independiente ya no tuvo nada que ver con ella, motivo por el cual la cantante rompió el silencio y reveló lo que sufrió, pero cuando le cuestionaron al integrante de Mercurio, Elías Chiprout sobre lo sucedido, dio un polémico comentario.

