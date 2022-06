¿Integrante de La Casa de los Famosos 2 tuvo romance con ejecutivo de Televisa?

"La Casa de los Famosos 2"

Hace unos días Salvador Zerboni se convirtió en el líder de la semana de “La Casa de los Famosos 2” por lo que uno de los privilegios fue subir a la suite y eligió ser acompañado por Laura Bozzo, quien le aseguró que Nacho Casano mantuvo una relación con un importante ejecutivo de Televisa.

La polémica conductora Laura Bozzo dijo que había escuchado que el participante tuvo una relación con un ejecutivo de la televisora, mismo que le ayudó a obtener un protagónico.

De igual forma, en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Salvador Zerboni criticó a Irina Baeva, durante la misma plática con Laura Bozzo.

¿Qué dijo Laura Bozzo?

Señalan que Nacho Casano tuvo romance con ejecutivo de Televisa.

Durante una plática entre la polémica conductora Laura Bozzo y el actor Salvador Zerboni, aseguró que Nacho Casano tuvo un romance con un importante hombre de Televisa.

Ante esto Salvador Zerboni, aseguró que era la razón por la que Nacho protagonizó una telenovela en el canal, a pesar de que nunca había “hecho nada relevante”.

“Protagonizó una novela en la que yo estuve, pero salía de mudo” "Pésimo (su actuación), pues era mudo, pues no hacía nada, era mudo, no actuaba nada, por eso me daba curiosidad, quería saber quién era porque nunca hizo nada. Fue muy extraño, de la noche a la mañana aparece una novela y luego ya no hace nada" aseguró Salvador.

Laura Bozzo en La Casa de los Famosos

Laura Bozzo es una de las participantes más exitosas de "La Casa de los Famosos 2"

Laura Bozzo se ha posicionado como una de las participantes favoritas de “La Casa de los Famosos 2”, gracias a sus polémicas declaraciones.

Recientemente se reportó que Laura Bozzo presentó problemas de salud tras protagonizar fuertes peleas con Ivonne Montero y Natalia Alcocer.

Hasta el momento se sabe que Laura Bozzo tiene contadas sus semanas dentro del reality de “La Casa de los Famosos 2”, pues ella misma ha confesado que contratos le impiden permanecer hasta el final.

