Integrante de La Academia narró su CRUEL experiencia como gay ¡Conmovedor! (VIDEO)

La Academia es uno de los reality shows más novedosos del momento de la televisora TV Azteca, dándole nuevamente la oportunidad a jóvenes de triunfar en el canto, ante un escenario único.

Ahora el reality ha causado polémica con uno de sus integrantes que acaba de hacer una fuerte revelación personal, pues Jona, quien es originario de Hermosillo, Sonora, se ha declarado abiertamente gay.

La noticia la dio a conocer en una sesión con la psicóloga del programa, en donde ha compartido lo difícil que ha sido para él expresar quién es, sin que le importe la opinión de la gente.

El nombre real de este integrante es Jonathan Meza, uno de los 15 nuevos alumnos de La Academia, el reality show de Televisión Azteca, y es originario de Hermosillo, Sonora, México, pero vive en el Estado de México actualmente y que se hace llamar, Jona, por sus compañeros de La Academia.

¿QUÉ ES LO QUE HA REVELADO?

El joven tuvo una sesión privada con la psicóloga del reality show y habló de cómo ha tomado su familia el tema de sus preferencias sexuales: “Nunca me ha gustado hablar de eso, todas mis relaciones siempre han sido a escondidas, una vez subí una foto con mi pareja y me dijeron en redes sociales que me iba ir al infierno."

Dentro de la charla en la que el académico se estaba liberando, mencionó sobre "su pareja" y las especialista lo cuestionó respecto si era hombre y él respondió que sí, es por eso que también en el vídeo que circula en redes sociales, se ve que en la reunión que Jona tiene con la psicóloga le revela que su papá le ha dicho en varias ocasiones que supuestamente su homosexualidad "se le va a quitar".

Cabe destacar que la preocupación que expresó por ultimo Jona es que teme que su condición le afecte su estancia en La Academia, ya que piensa que la gente puede rechazarlo y no quiera votar por él.