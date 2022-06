Integrante de Kabah arremete contra Lolita Cortés, tras criticar a la agrupación

Lolita Cortés "menosprecio" a Kabah en La Academia.

Tras las críticas de Lolita Cortés contra las canciones emblemáticas de Kabah durante el concierto de La Academia, el cantante e integrante de la agrupación Apio Quijano responde a la juez y la llama “villana del 92”

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que en la tarde-noche de ayer, se realizó el segundo concierto de La Academia.

Recordemos que las críticas de Lolita Cortes en el reality de Tv Azteca, han dado de qué hablar en los chismes de la farándula y han generado molestía entre diversas celebridades.

¿Qué hizo Lolita Cortés?

Lolita Cortés lanza critica contra las canciones de Kabah.

En el segundo concierto de La Academia, Cesia y Andrés interpretaron “Vive”, uno de los temas más emblemáticos de Kabah.

Sin embargo la presentación de los alumnos de La Academia no fue del agrado de Lolita Cortés, quién además de criticar a Cesia y Andrés, se lanzó en contra de la agrupación.

“Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José. Kabah, eso es todo. No estamos hablando de Queen o Journey, sino de Kabah. Empezamos por la canción de Kabah y nada”, expresó la juez.

Te puede interesar: ¿Lolita Cortés vivió un infierno en La Academia? Esto pasó en TV Azteca

Apio Quijano responde las críticas de Lolita Cortés

Apio Quijano arremete contra Lolita Cortés, por su critica en La Academia.

Durante la crítica de Lolita Cortés sobre la presentación “Vive”, la juez además se enfrentó con el director Alexander Acha, quién salió a defender a los alumnos.

Sin embargo hace unas horas el cantante Apio Quijano, quién formó parte de Kabah, se pronunció antes las declaraciones de Lolita Cortés.

“Hola, bonito día a todos. Me llegó un video de esta mujer Lola Cortés criticando a Kabah. Kabah, como lo dices despectivamente, lleva 30 años de carrera y, bien que mal, tenemos éxitos de muchos años”, dijo.

De igual forma aseguró que no se va a meter en su carrera, pues no tenía nada bueno que decir y por último le aconsejó que respetara la carrera de sus colegas.

“Yo no me voy a meter con tu carrera porque bueno, hay mucho qué decir… no, más bien, no hay tanto que decir. Una mujer de musicales del 90, donde desapareciste. Nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92, acabando con la gente y denigrando el trabajo de los demás”, externó el famoso.

Hasta el momento Lolita Cortés no se ha pronunciado al respecto, sin embargo este domingo se llevará a cabo el tercer concierto de La Academia, por lo que podría responder a Apio Quijano.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.