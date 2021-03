El matutino Hoy de Televisa se ve envuelto en un nuevo escándalo sexual luego de que uno de sus integrantes fuera acusado de abuso sexual por parte de la actriz Laura Pons, esto durante una reciente entrevista que ofreció en exclusiva para el programa Ventaneando.

Laura Pons señaló a Arturo "El Turry" Macías, destacado locutor de radio y voz oficial del programa Hoy, de abusar sexualmente de ella cuando apenas tenía 17 años de edad. La actriz señaló que conoció a su agresor en una expo de XV años y que él siempre se mostró solidario con su familia, quien en aquel entonces pasaba por una crisis económica.

Tras haberse conocido, la actriz relató que Arturo Macías la invitó a salir, pero que una vez dentro de su auto, él la terminó llevando a un motel: “Dentro de su auto, me dijo: 'Lau, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien'. Y dije: 'Bueno, ¿a dónde me va a llevar?'. Mi sorpresa fue que me llevó a un motel”.

Al darse cuenta que se encontraba en un hotel, Laura Pons se asustó, pero su temor aumentó cuando vio al ahora integrante del programa Hoy quitarse la ropa: “Me sentí asustada. Se quitó la ropa, se desvistió por completo, de hecho enfrente de mí, y era la primera vez que yo veía un hombre desnudo”.

Tras dicha situación, la actriz mencionó que Arturo Macías la invitó a meterse junto con él al jacuzzi, invitación que ella aceptó por presión. Acto seguido, él comenzó a mast*rbarse, lo cual provocó que quede en shock, pues era la primera vez que tenía una experiencia sexual.

Posteriormente, el locutor le pidió tener relaciones sexuales pero ella se negó. Cuando fue cuestionada sobre el porque no había alzado la voz, Laura Pons confesó que sentía mucha vergüenza, además de que creía que no le iban a hacer caso a su denuncia de abuso sexual: “Es Arturo Macías, locutor, a él no le van a hacer nada, quién me va a hacer caso'”.

Hoy suspende a Arturo Macías "El Turry"

La producción del programa 'Hoy' anunció la suspensión temporal de Arturo "El Turry" Macías.

Tras darse a conocer las acusaciones de la actriz Laura Pons en contra de Arturo “El Turry” Macías, la producción del programa Hoy utilizó su cuenta de Twitter para emitir un comunicado donde informa que el locutor será suspendido de manera provisional hasta que las autoridades determinen su culpabilidad.

“Ante la acusación hecha por Laura Pons, y mientras las autoridades dictaminan, Arturo Macías queda provisionalmente suspendido de la producción de Hoy”, se lee en el comunicado emitido por el programa matutino de Televisa vía redes sociales.

¿Crees que la producción del programa Hoy tomó la decisión correcta?

Fotografias: Instagram