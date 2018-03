Agencias / Diario La Verdad Ciudad de México.-Integrante de Horóscopos de Durango sufre acoso sexual Las chicas de Los Horóscopos de Durango se unen a las denuncias de acoso sexual en el mundo del espectáculo, debido a que Marisol Terrazas señaló que un importante ejecutivo de la música abusó de ella. Según Univisión, el grupo ofreció una conferencia de prensa en Los Ángeles, California, donde dio a conocer que emprenderá acciones legales en contra del poderoso hombre, del cual no quiso revelar su nombre. “Por respeto a mi esposo y a mi familia no lo había denunciado, pero no podía más con esta carga. Hago la denuncia que fui acosada por un ejecutivo, si estoy aquí es porque quiero decir lo que me pasó y que por pena no podemos estar viviendo con eso”, expresó la cantante de Los Horóscopos de Durango. “Antes éramos más chicas y aunque estábamos de la mano de mi papá aún pasaban cosas, pero ahora ya estamos más grandecitas, esto me sucedió hace poquito y fue la gota que derramó el vaso”, comentó Marisol. Acompañada de su hermana Vicky y su abogado, explicó que dará a conocer el nombre del culpable, dato que por ley todavía no puede compartir. Vicky destacó que es fundamental que “nos valoremos y no tengamos miedo a denunciar, que tenemos voz y que no vale la pena estar soportando y ser amable con gente que nos hace sentir incómodas”. Las intérpretes contaron que su papá y fundador del grupo, Armando Terrazas, denunció cuando se enteró, sin embargo, fue ignorado. “Por eso estamos doblemente enojadas porque nunca le hicieron caso a mi padre, así que llegaremos hasta las últimas consecuencias”, concluyeron.

Te puede interesar