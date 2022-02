Integrante de Exatlón México destapa su sensualidad en Instagram

En esta ocasión una de las competidoras más queridas en la cuarta temporada de Héroes contra Titanes del Exatlón México Exatlón México y miembro habitual del equipo de Leyendas cuando se le requiere.

Es la jugadora de futbol bandera y una de las coahuilenses más sensuales y simpáticas que han pisado las tierras y playas del Exatlón México, coahuilenses más sensuales y simpáticas que han pisado las tierras y playas del Exatlón México, nos referimos a Valery Carranza Valery Carranza , una de las atletas de mayor carisma que frecuentemente en el agrado del público.

Y aunque no esté dentro de la competencia actual de Exatlón All Star , es una de las chicas del equipo azul que causa sensación en redes sociales cada que aparece y si es como lo hizo hace unos minutos, el resultado es excepcional.

Las poses de la integrante de Exatlón México Exatlón México

Resulta que Valery compartió una imagen en un tono sepia , en la que muestra sus tatuajes que porta en el brazo izquierdo, lo que es el preámbulo para adentrarse en sus hermosos ojos claros, que muestra una profundidad que cautivó a sus fans, quienes de inmediato respondieron con casi cuatro mil reacciones al momento. fans, quienes de inmediato respondieron con casi cuatro mil reacciones al momento.

Por si fuera poco, la fotografía está acompañada de un mensaje reflexivo por parte de Valery, mismo que tuvo un buen recibimiento por parte de su público: Valery, mismo que tuvo un buen recibimiento por parte de su público:

“da miedo eso de encariñarse”.

Hay que destacar que la exintegrante es una de las exatletas de la competencia más demandante de la televisión, que lleva una muy buena relación con sus seguidores después de estar por varios meses en competencia. exintegrante es una de las exatletas de la competencia más demandante de la televisión, que lleva una muy buena relación con sus seguidores después de estar por varios meses en competencia.

Además de que sabe cómo apapacharlos de vez en cuando con imágenes como la que compartió la noche de este sábado en su cuenta de Instagram. apapacharlos de vez en cuando con imágenes como la que compartió la noche de este sábado en su cuenta de Instagram.

Valery Valery podría regresar a Exatlón Exatlón

Muchos rumores que circulan actualmente mencionan que la coahuilense de 25 años de edad , podría regresar de nueva cuenta al Exatlón en próximas ediciones, en esta última no fue invitada debido a que no cubría los requisitos para acceder a una invitación. Exatlón en próximas ediciones, en esta última no fue invitada debido a que no cubría los requisitos para acceder a una invitación.

Sin embargo, son varias voces que estarían gustosas de que la jugadora espigada de futbol americano, regresen a las pistas para retomar su lugar dentro del grupo de consentidos del público.

Cabe destacar que eso podría ocurrir a finales de este año en caso de concretarse una nueva temporada de Exatlón México, ya que por el momento, sólo se terminaría la etapa de All Star y luego tomaría una pausa para dar paso al otro reality de Tv Azteca , Superviviente 2022. Exatlón México, ya que por el momento, sólo se terminaría la etapa de All Star y luego tomaría una pausa para dar paso al otro reality de Tv Azteca , Superviviente 2022.