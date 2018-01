Integrante de Enamorándonos podría haber muerto el fin de semana

La integrante de enamorándonos Lauren "Luna Panditas", habría muerto, según información difundida este fin de semana en distintos portales de noticias nacionales.

Uno de los participantes de "Enamorándonos" dijo que "Luna Panditas" está viva pero la mamá de ella no ha respondido a los seguidores de su hija sobre la veracidad de su fallecimiento.

El cuerpo de Mauren "Luna Panditas" habría sido encontrado por trabajadores de limpieza en un departamento de CDMX, según informe del portal de noticias Las Neta Noticias.

El mencionado medio nacional indicó que tras recibir la denuncia, las autoridades arribaron al lugar, donde detectaron que el cuerpo, rodeado de cigarrillos y una botella de licor, contaba con diversas marcas de cortaduras en las muñecas, lo cual habría supuesto un caso de suicidio.

La noticia corrió después de que despidieran del programa vespertino de Tv Azteca a "Luna", de una manera considerada por algunos seguidores como "poco agradable" e incluso "humillante".

Y es que según refiere el citado portal, algunos usuarios de redes sociales hicieron comentarios al respecto; sin embargo el "abogado del pueblo", Christian Sánchez, y un supuesto amigo de "Luna" , desmintieron a través de sus redes sociales dicha información.

Aunque a través de su cuenta de Instagram, Gabriela Julisa, madre de la joven, ha publicado imágenes de ambas preguntando:

"¿Mauren "Luna Panditas", dónde andas?". Y no ha respondido a los seguidores de su hija, quienes le piden desmentir o confirmar su muerte.

En tanto, la última publicación que Luna posteó en su redes sociales fue su página oficial de Facebook, el 23 de enero; y en Instagram, hace cinco días.

Esta fue la nota de la humillación a Luna

Hace unos días en el programa Enamorándonos de TV Azteca, hubo un problema con una de las participantes y no se trata de Bebeshita, sino de Luna, la concursante que fue humillada en el programa en vivo.

El programa de Enamorándonos es actualmente uno de los shows más famosos de la televisión mexicana y esta causando mucha controversia por todas las verdades que están saliendo a la luz.

Todos sabemos que la mayoría de los que van al programa les pagan y ahora una amorosa decidió decir la verdad del programa.

La conductora del programa, Carmen Muñoz, decidió enfrentar a Luna, ya que expuso su contrato y el cual debía acatar por ordenes de la producción y ella desobedeció.

No sin antes mostrar lo que la concursante de Enamorándonos, Luna, expuso en redes sociales, ya que dijo que ir al foro donde se graba el show no es nada bueno, pues sus compañeros han hecho complot contra ella además de humillarla.

Además contó que estaba cansada de estar en el programa y que no podía abandonar el programa por un contrato que había firmado.

En televisión nacional Carmen humilló a la amorosa y le rompió su contrato además de mostrarle todas las evidencias en las que había hablado mal del programa.

Por si fuera poco cuando Luna decidió hablar Carmen la interrumpió motivo por el cual se hicieron de palabras.

"Creo que ya has hablado mucho en redes sociales, ya lo has dicho con Juan Carlos Acosta...Luna me permites el público va hablar y en este momento el público va a decidir tu destino, va a decidir tu destino, silencio", expresó Muñoz muy molesta.