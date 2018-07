Integrante de Enamorándonos le da tremenda cachetada a Tv Azteca y aparece en la competencia

Jonathan, conocido en televisión como “Pepepe”, es uno de los personajes más polémicos y queridos dentro del reality “Enamorándonos”, lamentablemente, eso le valió poco y decidió salir del programa e irse a la competencia

Y es que por medio de YouTube, difundieron un video en donde se ve al amoroso llegando a la casa de la productora Magda Rodríguez, previo a que se integrará al matutino “Hoy”.

En el material, Magda le da la bienvenida con un cálido abrazo y le asegura que los extraña.

De hecho, el amoroso utilizó su Facebook para informar a sus seguidores que ya formaba parte del matutino de Televisa.

“Hoy comencé una nueva etapa en mi vida, tengo mil emociones y los nervios al tope, agradezco a @magdaproducer por todo el apoyo y por creer en mí desde el primer día que me conoció, prometo echarle todas las ganas del mundo y esforzarme todos los días para no decepcionarte, te quiero muchísimo !! Pd. Esta foto va para todos los que algún día me dijeron que no podía, es el primer logro de muchos .. y recuerden HOY LO HACES TÚ”, fueron las palabras del amoroso.