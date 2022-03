Instagram suspende la cuenta de Kanye West por discursos de odio y acoso

La cuenta de Kanye West en Instagram fue bloqueada durante 24 horas debido a los últimos arrebatos del rapero contra su ex esposa Kim Kardashian y otros famosos de este miércoles.

Ocurre luego de semanas en las que Kanye, de 44 años, ha lanzado varios comentarios violentos contra Kardashian y su nuevo esposo, Pete Davidson, pero también se ha referido a personalidades como Billie Eilish y Trevor Noah.

Pero al parecer los arranques de Ye han sido demasiado para Meta. Un portavoz de la compañía le dijo a TMZ que el cantante de Gold Digger había violado las políticas de Instagram sobre discursos de odio, acoso e intimidación con sus últimos arrebatos

La caída de Kanye West

Kanye no se ha tomado muy bien su divorcio de Kim Kardashian.

Kanye, quien se separó de Kim en febrero del año pasado también ha enviado una andanada de insultos al nuevo novio de su ex en las últimas semanas y lo ha etiquetado como "Skete".

El miércoles, entre sus otros ataques, afirmó escandalosamente que temía que Davidson pudiera llevar a la estrella de Keeping Up With The Kardashians a "engancharse a las drogas".

Ye y Kim comparten hijos North, Saint, Psalm y Chicago, y el cantante escribió en Instagram: "Estoy realmente preocupado de que SKETE [su apodo para Pete] haga que la madre de mis hijos se vuelva adicta a las drogas. Está en rehabilitación cada 2 meses".

Kanye West y Julia Fox

La relación de Kanye y Julia parecía ser muy seria.

El brevísimo romance de Kanye West con la actriz y modelo Julia Fox atrajo la atención del público durante todo un mes. Los famosos comenzaron a salir después de conocerse y supuestamente enamorarse a primera vista en Año Nuevo.

Una semana después, ya habían compartido una romántica sesión de fotos que fue publicado por una revista junto con un largo ensayo de Julia sobre cómo surgió el amor entre ellos. Los rumores sobre su ruptura comenzaron en febrero.

Sin embargo, justo antes de San Valentín se vio a Julia Fox saliendo de Los Ángeles desde el aeropuerto, mientras que Kanye West pareció olvidarla automáticamente, para seguir luchando por el amor de Kim Kardashian.

